Kenya López Rabadán è andata all'AIFA e ha notato i suoi difetti: «Mancanza di pianificazione»

Il giorno dell'inaugurazione dell'aeroporto internazionale Felipe Angeles (AIFA) presso la base aerea di Santa Lucia, Stato del Messico, è stato annunciato che più di mille ospiti hanno frequentato i locali dell'aeroporto, compresi i politici.

A questo proposito, la senatrice Kenia López Rabadán ha riferito tramite i social media di aver rifiutato l'invito, ma ha promesso di tornare in piedi per indagare e osservare da sola tutto ciò che circonda la costruzione.

Era il 28 marzo 2022 quando Rabadan si presentò alle strutture dell'AIFA, secondo le sue più recenti pubblicazioni sul social network Twitter, dove prese alcune note al riguardo.

Secondo la senatrice, ha avuto un dialogo con il personale della Segreteria della Difesa Nazionale per circa cinque ore in cui hanno spiegato, tra l'altro, che finora sono stati investiti 74,5 miliardi nella costruzione dell'AIFA, e sono ancora 4 miliardi da esercitare.

A questi numeri, López Rabadán ha aggiunto il costo della cancellazione dell'aeroporto internazionale del New Mexico di Texcoco, che darebbe un totale di oltre 400 miliardi di pesos.

«90,630 milioni di pesos devono ancora essere pagati per le obbligazioni poste per costruire Texcoco, che devono essere pagate nei prossimi 20 anni. È una questione che l'SHCP deve risolvere con urgenza, perché altrimenti continueranno a buttare via i soldi dei messicani», ha aggiunto nel suo thread.

Ha poi assicurato che in realtà non ci sono carenze nel rimodellamento e nella costruzione effettuati da Sedena, poiché si tratta piuttosto di una mancanza di pianificazione, connettività, passeggeri e compagnie aeree con l'intenzione di stabilire Santa Lucia come nuova destinazione per l'ingresso e l'uscita.

Secondo i rapporti di prima mano ottenuti dalla senatrice del National Action Party (PAN), l'obiettivo è raggiungere un punto di pareggio stabilito in 5 milioni di passeggeri, che, ha scritto, «nel breve termine non è possibile».

Ha anche riferito che è stato fino alla famosa torre di controllo che ha attraversato diverse controversie, tra cui che stava affondando o che era chueca, cosa che è stata negata dalla presidenza della Repubblica.

Kenia López Rabadán ha spiegato che i controllori di volo dei servizi di navigazione nello spazio aereo messicano hanno attrezzature di prim'ordine, «ma senza traffico aereo di scarsa utilità», ha detto.

Infine, ha assicurato di aver presentato ai dirigenti dell'AIFA un totale di 20 domande specifiche, alle quali, spera, troveranno risposta a breve «per poter informare il popolo del Messico su questo lavoro».

Recentemente, la senatrice ha riferito tutto sulla sua visita all'AIFA, e attraverso i suoi social ha criticato il budget dedicato alla costruzione del «nuovo capriccio» di AMLO, il costo del trasporto per raggiungerlo e cosa si sarebbe potuto fare con le risorse assegnate.

Più tardi, da una delle strade che si trovano nell'AIFA, ha sottolineato che c'è ancora personale che lavora ai lavori, come ha mostrato alcune immagini di alcuni lavoratori che rimuovono terra e pietra.

Infine, il senatore del PAN ha sottolineato che all'AIFA manca il riconoscimento appropriato per i voli internazionali, poiché martedì sono stati registrati solo voli per Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Cancun e Mérida.

