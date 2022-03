Jair Bolsonaro ha licenziato il presidente Petrobras dopo i ricorrenti aumenti dei prezzi del carburante

Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha deciso lunedì di cambiare il presidente della statale Petrobras, Joaquim Silva e Luna, sotto la forte pressione dei ricorrenti aumenti dei prezzi del carburante.

L'informazione, trapelata dalla stampa brasiliana, è stata confermata in serata dal Ministero delle Miniere e dell'Energia, che ha proposto l'economista Adriano Pires, con più di tre decenni nel settore energetico, come candidato per sostituirlo.

La nomina deve essere approvata dal Consiglio di amministrazione della società statale il 13 aprile, ha riferito il ministero.

Il ministero ha anche proposto all'uomo d'affari e ingegnere Rodolfo Landim, che ha lavorato nella compagnia petrolifera statale per più di due decenni, di presiedere il consiglio di amministrazione della società. Landim è presidente del Flamengo, la squadra di calcio più popolare del Brasile.

Bolsonaro aveva nominato Silva e Luna, generale della riserva dell'Esercito, nel febbraio dello scorso anno, anch'essa insoddisfatta all'epoca dei costanti aumenti di prezzo applicati dalla compagnia statale allora presieduta dal rispettato economista Roberto Castello Branco.

Il presidente ha a lungo criticato la politica dei prezzi della compagnia statale, che ha fissato forti aumenti dopo il prezzo internazionale del petrolio greggio, che ha causato inflazione, che è molto dannosa per la sua popolarità prima di cercare la rielezione in ottobre.

All'inizio di marzo, Petrobras ha applicato un aumento del 18,8% del prezzo della benzina e del 24,9% a quello del diesel a fronte dell '"aumento globale dei prezzi del petrolio e dei prodotti petroliferi a seguito della guerra tra Russia e Ucraina».

Lunedì le azioni Petrobras sono diminuite del 2,63% alla chiusura della Borsa di San Pablo.

Personas caminan frente a la sede de la petrolera estatal brasileña Petrobras, en Río de Janeiro, Brasil (REUTERS/Sergio Moraes/Archivo)

«Non cambierà molto»

Per l'economista Alex Agostini, della società di consulenza Austin Rating, «quei cambiamenti nella gestione dell'azienda non sono buoni. È un segno che qualcosa non va».

«Ma per il mercato non cambierà molto. Se verrà confermato che il nuovo presidente sarà Adriano Pires, specialista nel settore del petrolio e del gas, questo porterà stabilità al mercato finanziario», perché difficilmente interverrà nella politica dei prezzi di Petrobras, ha detto Agostini all'agenzia di stampa Afp.

Dottore di ricerca in Economia Industriale presso l'Università Paris XIII, è stato, tra le altre cose, consulente del direttore generale dell'Agenzia nazionale per il petrolio, il gas naturale e i biocarburanti ed è fondatore e direttore del Centro brasiliano per le infrastrutture (CBIE), una società di consulenza specializzata in energia.

Pires è stato a favore della politica dei prezzi perseguita dalla società statale.

In un'intervista alla Cnn Brasile a seguito dell'aumento all'inizio di marzo, ha detto che «non c'era modo che Petrobras non aumentasse i prezzi, perché il divario di prezzo tra il mercato interno ed estero era troppo grande».

«Questa differenza stava iniziando a causare un rischio di penuria in Brasile. Il paese importa il 30% di ciò che viene consumato in prodotti petroliferi. Se il divario è troppo grande, nessuno conta e le scorte si stavano già esaurendo», ha detto.

Petrobras, il cui azionista di maggioranza è lo Stato, ha chiuso il 2021 con un utile record di 19.875 milioni di dollari (106,668 milioni di R$).

Secondo l'ultimo sondaggio condotto dalla società di consulenza Datafolha a marzo, il 75% dei brasiliani ritiene che il governo abbia «molte» o «alcune» responsabilità per l'inflazione che colpisce le tasche delle famiglie.

Lo stesso sondaggio indica che il presidente di estrema destra perderebbe in un possibile secondo turno contro l'ex presidente di sinistra Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), con una differenza di 21 punti (dal 55% al 34%).

(Con informazioni fornite dall'AFP)

