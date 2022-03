Jair Bolsonaro è stato dimesso dopo aver trascorso la notte ricoverato in ospedale a causa di un malessere

FILE PHOTO: Brazil's President Jair Bolsonaro looks on during a welcome ceremony to receive the Brazilians and foreigners evacuated from Ukraine during the mission of repatriation, at the Brasilia Air Base, in Brasilia, Brazil March 10, 2022. REUTERS/Adriano Machado/File Photo

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha lasciato l'ospedale delle Forze Armate di Brasilia martedì mattina dopo aver trascorso la notte in ospedale a causa di malessere, ha detto il suo ministro delle comunicazioni.

«Buona giornata con ottime notizie. Il presidente è stato dimesso ed è super bravo», ha scritto Fábio Faria, responsabile della Comunicazione, sul suo account Twitter.

Bolsonaro, 67 anni, ha subito varie complicazioni a seguito della coltellata ricevuta nel 2018, quando è stato aggredito in mezzo alla folla durante un evento di campagna elettorale nello stato sud-orientale del Minas Gerais.

Il presidente era stato ricoverato lunedì per esami medici, secondo il deputato federale Marcos Pereira durante una cerimonia lunedì sera in cui il presidente era atteso e non era in grado di comparire.

A causa dell'attacco nel 2018, il sovrano è stato sottoposto ad almeno quattro interventi chirurgici, tra cui il posizionamento e la successiva rimozione di una sacca per colostomia, che lo hanno reso più incline ai disturbi intestinali.

Il segretariato presidenziale per le comunicazioni non ha risposto a diverse richieste di informazioni da parte dell'agenzia di stampa AFP sulla salute del presidente.

A gennaio, Bolsonaro è stato ricoverato per due giorni a San Paolo per un'ostruzione intestinale. All'epoca, l'équipe medica che seguiva il presidente dal 2018 affermò che il problema era stato causato da un gambero masticato male ed escludeva di eseguire un nuovo intervento chirurgico.

(Con informazioni fornite dall'AFP)

