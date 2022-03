Il presidente di Cali nega le presunte dimissioni di Dudamel

Il Deportivo Cali festeggia una delle peggiori stagioni della sua storia nel noleggio locale dove si colloca al 18° posto nella Dimayor Betplay League con undici punti e sette negativi nella differenza reti. Il dipinto «Azucarero» genera un certo tipo di incertezza riguardo a quella che sarà la sua presentazione al Conmebol Libertadores.

Va ricordato che la scorsa settimana i rivali delle squadre colombiane si sono incontrati nella competizione continentale dove Cali farà parte del Gruppo E insieme al Boca Juniors dall'Argentina, Corinthians dal Brasile e Always Ready dalla Bolivia.

Il debutto in coppa sarà contro il sorteggio 'Xeneize' in condizioni locali il 5 aprile e ci sono più dubbi che certezze su questo Deportivo Cali, che non è nemmeno l'ombra della squadra diventata campione nella seconda metà del 2021.

Inoltre, molte versioni sono intessute sulla continuità dell'allenatore venezuelano Rafael Dudamel, che non ha trovato un ritorno alla deplorevole situazione dell'undicesimo caleño in campionato.

Domenica scorsa il campione colombiano ha avuto fiato dopo aver battuto al Palmaseca per il 13° appuntamento della Liga Betplay DiMayor Cortuluá 2-1 con i punteggi di Yony González e Jhon Vasquez mentre Luis Carlos Ruíz ha segnato per la squadra 'Corazón del Valle'.

Tuttavia, sono emerse voci secondo cui l'ex allenatore dell'Universidad de Chile, si fosse dimesso nonostante il trionfo ottenuto nella sua ultima uscita.

Per questo motivo, Marco Caicedo, presidente dell'istituzione, ha dovuto recuperare queste versioni negando categoricamente le presunte dimissioni del timoniere venezuelano durante un'intervista con Antena 2 a Cali.

Allo stesso modo, il boss di Superdepor ha incolpato i social network perché ha assicurato che le persone sono portate via dalle fake news che circolano costantemente su questi media.

La scorsa settimana, il giornalista Carlos Antonio Vélez ha detto nella sua rubrica Palabras sindaci di Antena 2, che il vero motivo per cui i manager di Cali non hanno rinunciato ai servizi di Dudamel, è a causa dell'alto costo del loro compenso.

Per ora, il ciclo di Rafael Dudamel al Deportivo Cali continuerà e dovrà affrontare il suo prossimo esame di campionato questo venerdì quando visiterà Equidad Seguros allo stadio Techo per Date 14 della Dimayor Betplay League.

