Il padre di uno dei presunti ladri morti per mano di un tassista a Barranquilla afferma che si è trattato di omicidio, non di legittima difesa

Pochi giorni fa è stato rivelato che nella città di Barranquilla, dopo un tentativo di rapina di un tassista, i due rapinatori sono stati uccisi dopo una lotta con l'autista. La notizia ha avuto un impatto sulla comunità perché ancora una volta gli avvisi sono stati attivati per problemi di sicurezza. Tuttavia, dopo alcuni giorni, è nota una nuova versione degli eventi che cambierebbe il corso delle indagini e contraddirebbe la prima versione del conducente, identificato come Carlos Sánchez.

La testimonianza è stata consegnata da un parente di una delle vittime, il signor Albert Coronado, padre di Kevin Coronado Archibold, che ha affermato che quello che è successo non era una rapina, ma un omicidio, poiché a quanto pare il tassista e suo figlio avevano litigato per tre anni.

«Prima di tutto, è un problema che va avanti da tre anni nel Villaggio Olimpico e voglio che non si dica il nome di Luis Jimenez, chi vogliono farli sembrare un criminale e non è così», ha detto il padre di Kevin e ha aggiunto che, «Non c'è stata rapina se ci fosse un attacco diretto a mio figlio a causa di un problema che ha. trascendenza di tre anni fa».

Coronado ha anche chiarito che ci sono incongruenze perché quel giorno non c'erano solo loro tre, il tassista, suo figlio e l'amico di suo figlio, ma c'era una quarta persona che avrebbe protetto perché ha precedenti penali, inoltre, quel Luis Alberto Jiménez González, il ragazzo che accompagnava il figlio, non era un criminale, si guadagnava la prima strada vendendo scarpe.

«Si sono incontrati sabato, suo fratello (di nome Hector) che suo padre non ha assicurato alla giustizia, ma che ha partecipato all'attacco. Erano i due fratelli, Hector e Carlos», ha detto. «Lui (il papà) ha presentato Carlos perché è un tassista e lo fa sembrare una rapina. Poiché era un poliziotto, ha avuto l'astuzia di inventare il rapporto», ha interrogato.

A questo proposito, ha invitato le autorità a indagare e tenere conto di altre possibilità e testimonianze, poiché anche Wendy Jiménez, sorella di Luis Alberto Jiménez González, ha parlato e ha indicato una versione diversa da quella che era stata raccontata quel giorno.

«Mio fratello era lì nel basar e lo hanno avvertito che il pelao era arrivato, (che aveva problemi con lui), si è formata una discussione lì e lui gli dice di uscire da lì pelao che questo non è con te, spara, ma il colpo lo prende al petto, mentre l'altro ragazzo corre fuori e lui lo insegue e gli spara tre colpi, lasciandolo sdraiato in strada», ha detto la giovane e ha aggiunto: «Mio fratello verrà aiutato e lui restituisce tutto come drogato e lo ha finito con un colpo alla testa».





La percezione dell'insicurezza in Colombia continua a crescere

Il più recente sondaggio Pulso Social del Dipartimento amministrativo nazionale di statistica (DANE) ha mostrato che i cittadini colombiani non si sentono al sicuro, secondo i dati diffusi lo scorso gennaio, il 53,2% delle famiglie ha riferito di sentirsi insicuri camminando di notte e che c'è stato anche un aumento della percezione di insicurezza da parte dei cittadini nel corso della giornata, dal momento che la cifra ha già raggiunto il 44,9%.





