Il ministro degli Esteri ucraino ha escluso di parlare con la Russia di un referendum nei negoziati di Istanbul

Il ministro degli Esteri ucraino Dimitro Kuleba ha detto lunedì sera che esclude di parlare di un possibile referendum in vista del nuovo round di contatti tra le delegazioni negoziali nella città turca di Istanbul.

«Decideremo quale referendum indire o meno. Non è oggetto di negoziati», ha detto Kuleba in un comunicato raccolto dalla presidenza ucraina, aggiungendo che è «una questione interna dell'Ucraina» se tenere una simile consultazione sui territori occupati dalla Russia e altre questioni correlate.

Il ministro degli Esteri ha anche sottolineato che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dato «istruzioni molto chiare» e che l'Ucraina «non commercia di persone, terra e sovranità»: «La nostra posizione è il cemento armato», ha detto.

«Attendiamo con ansia la conversazione tra le due delegazioni per vedere se i russi arriveranno a questi colloqui disposti a concordare davvero qualcosa, o semplicemente a ripetere le loro richieste, che sono state ascoltate fin dall'inizio», ha detto.

Pertanto, il titolare del portafoglio estero ucraino ha sottolineato che se «l'umore è cambiato e tu sei pronto per una conversazione seria e sostanziale e accordi equilibrati, allora le cose andranno avanti». «Se si tratta di una ripetizione delle loro stampe propagandistiche a porte chiuse, allora si disperderanno nello stesso modo in cui hanno fatto», ha aggiunto.

Kuleba ha anche indicato che «non ci sono accordi», ma c'è uno «scambio di pensieri, suggerimenti e idee». Il ministro degli Esteri ha anche espresso il suo apprezzamento alla Turchia per la sua leadership negli sforzi di mediazione e per aver stimolato il processo negoziale.

Militares ucranianos caminan junto a un vehículo dañado, en el lugar de un combate con tropas rusas REUTERS

«Durante questo mese la posizione pubblica della Russia ha gradualmente cambiato i piani per catturare le città chiave in Ucraina pochi giorni prima di spiegare che le ostilità sono limitate alla cattura delle regioni di Donetsk e Lugansk», ha sottolineato.

Inoltre, l'Aeronautica Militare delle Forze Armate dell'Ucraina ha riferito di aver abbattuto 17 bersagli aerei «nemici» nelle ultime 24 ore, tra cui otto aerei e tre elicotteri.

«L'Air Force ha attaccato 17 bersagli aerei: otto aerei, tre elicotteri, quattro veicoli aerei senza pilota e due missili da crociera», si legge nella dichiarazione delle forze armate ucraine pubblicata su Facebook.

Le forze di difesa ucraine «continuano a mantenere la difesa circolare della città di Mariupol e a difendere e scoraggiare l'avanzata del nemico nella regione di Chernigov», hanno aggiunto.

Hanno anche assicurato che le truppe russe sono state rimosse dagli accessi di Kryvyi Rih di 40-60 km.

«Il nemico non solo viene fermato in tutte le direzioni, ma viene anche respinto dai lontani approcci della città», ha annunciato il capo dell'amministrazione statale regionale di Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, come affermato da «The Kiev Independent».

(Con informazioni di Europa Press)

