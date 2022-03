Il membro di Piso 21 ha confermato che sarà padre per la prima volta dopo un lungo processo: «Ogni sforzo ha la sua ricompensa»

Nel 2022, ci sono diverse celebrità colombiane che debutteranno come genitori, tra cui Camilo Echeverry, che è contando le ore per incontrare Indigo, così come uno dei membri del gruppo di successo Piso 21.

Questo è Pablo Mejía Bermudez, che ha approfittato della celebrazione del secondo anniversario della sua relazione con l'attrice e modella Stephania Stegman, per dire ai suoi amici e follower che diventeranno genitori per la prima volta.

L'informazione è stata rilasciata da entrambi con un video di Instagram, attraverso il quale hanno affermato che, nonostante il loro breve impegno, circa un anno fa hanno deciso di sottoporsi a un trattamento di fecondazione in vitro, per rimanere incinta.

Più tardi, il cantante di Piso 21 e la sua ragazza hanno mostrato i dettagli dell'intera procedura che ha dato loro l'opportunità di diventare genitori per la prima volta, poiché hanno registrato tutto dal primo giorno.

«Se ti stai chiedendo perché tutte quelle iniezioni e perché siamo andati così tanto in clinica, è perché la nostra gravidanza non è come quella a cui siamo abituati., è lì che il medico ci sta trasferendo dal nostro futuro bambino (...) Ora è il momento di aspettare 15 giorni e fare un test», ha spiegato Pablo Mejía, mentre mostrava il processo di fecondazione.

Così, Stephania Stegman ha fatto il rispettivo test di gravidanza e la sua reazione all'apprendere che sarà madre ha fatto piangere più di un pianto. Poi è stato il turno per il giovane musicista di sentire la notizia e anche lui ha pianto di emozione.

Inoltre, hanno condiviso una delle più recenti ecografie eseguite dalla futura mamma, sebbene non abbiano rivelato esattamente per quanto tempo è incinta.

Pablo, del piano 21, dà la notizia che sarà padre

Pablo Mejia e la sua ragazza non sono stati estranei alle critiche di coloro che credono che non sia una buona idea mettere su famiglia in così poco tempo. Tuttavia, in questo video hanno anche risposto alle domande e hanno chiarito perché stanno insieme.

Vale la pena ricordare che, come ha sottolineato Stegman, era accanto alla giuria anche del «X Factor» quando è stato operato urgentemente, dopo che si è saputo che il cantante aveva colpito la sua arteria poplitea, situata verso il ginocchio, quindi gli è quasi stata amputata una gamba.