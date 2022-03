Il Congresso programma la censura del ministro della Salute, Hernán Condori, per questo giovedì

Hernán Condori, l'interrogato ministro della Salute, potrebbe essere costretto a lasciare l'incarico questo giovedì 31 marzo, quando il Congresso della Repubblica discute la mozione di censura contro di lui.

Secondo il quotidiano El Comercio, la sessione plenaria si terrà quel giorno dalle 9 del mattino e all'ordine del giorno c'è la mozione 2224 «attraverso la quale propongono che il Congresso della Repubblica censuri il Ministro della Salute, Hernán Yury Condori Machado, per la sua dichiarazione mancanza di idoneità e capacità per l'esercizio della carica».

Affinché Condori sia censura, è necessario che più della metà dei legislatori che vengono alla sessione voti a favore della censura. Il numero medio di voti è 66.

CENSURA DI HERNÁN CONDORI

Come si ricorda, il 23 marzo, il parlamentare di Avanza País, Diego Bazán, ha presentato ufficialmente la mozione di censura contro Hernán Condori, che è stato interrogato da quando ha iniziato la sua posizione nel portafoglio sanitario. Diversi banchi erano favorevoli al Congresso della Repubblica.}

Il documento aveva 33 firme senza l'approvazione di alcun rappresentante di Fuerza Popular e Peru Libre.

«Ho praticamente presentato la mozione di censura contro il signor Condori in modo che non continui a ricoprire la posizione di Ministro della Salute. «, ha commentato Bazán sul suo account Twitter ufficiale.

Il membro del Congresso ha ringraziato i banchi per aver sostenuto la presentazione della mozione di censura contro il Ministro della Salute.

IL RINNOVAMENTO POPOLARE SOSTERRÀ LA C

Subito dopo, Popular Renewal, tramite il suo portavoce, Jorge Montoya, ha confermato che voteranno a favore della censura dopo aver letto il documento di iniziativa.

«L'intera panchina sosterrà la censura. Abbiamo letto la mozione di censura ieri pomeriggio, non l'avevamo vista. Quando lo abbiamo letto eravamo d'accordo con i suoi concetti ed è per questo che l'abbiamo firmato», ha detto Montoya in conversazione con la stampa. Va ricordato che, dopo l'interpellanza di Hernán Condori, il deputato di Popular Renewal ha dichiarato che ci vorrà un mese come tempo per valutare la sua posizione riguardo al mandato del capo della salute.

«In nessun momento abbiamo cambiato opinione, l'abbiamo mantenuta, quello che succede è che c'è un processo che viene seguito accanto che normalmente non viene fatto. Dopo l'interpellanza, è necessario confrontare con dati reali e veri per essere in grado di sapere di cosa si tratta», ha detto come giustificazione per la decisione sopra descritta.

Tra le domande che pesano sul titolo Minsa ci sono la promozione dell'acqua a grappolo, promuovendo un metodo per rilevare il cancro in un minuto in un video.

ALLA COMMISSIONE DI AUDIT

D'altra parte, la Commissione di supervisione e controllo del Congresso, presieduta dal deputato Hector Ventura Angel (FP), ha deciso di convocare nuovamente per una nuova data il ministro della Salute, Hernán Condor i Machado; l'ex ministro di quel settore, Pilar Mazzetti Soler e l'ex ministro degli Esteri del Repubblica, López Chávarry.

Non sono stati in grado di comparire questo martedì, quindi hanno chiesto la riprogrammazione per fornire la loro dichiarazione nell'ambito dell'indagine su presunti atti irregolari riguardanti acquisti e acquisizioni effettuati durante l'emergenza sanitaria COVID-19 nel Paese.

