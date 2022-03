I familiari di Mauricio Leal chiederanno che non venga approvato alcun accordo preliminare a vantaggio di Jhonier Leal

A causa di presunte nuove irregolarità rilevate nel caso contro Jhonier Leal, l'assassino confessato di sua madre, Marleny Hernández e suo fratello, lo stilista Mauricio Leal, l'avvocato delle vittime chiederà che il preaccordo esistente tra il criminale e l'ufficio del procuratore generale non venga approvato. L'avvocato delle vittime (parenti del defunto), Elmer Montaña, ha assicurato che non sarebbero stati presi in considerazione dati rilevanti, tra cui Jhonier dovrebbe pagare per il reato di tortura.

Vale la pena ricordare che il pre-accordo sarà presentato al 55° giudice della conoscenza di Bogotà il 29 marzo al mattino.

L'assassino confessato ha firmato un pre-accordo con la Procura che ha ridotto la sua pena di circa il 40%. Ciò significa che l'uomo deve pagare una pena compresa tra 26 e 28 anni di carcere. Inoltre, deve pagare una multa di 200 salari minimi, impegnarsi a non continuare a commettere crimini e fare un atto di grazia pubblica per il doppio crimine.

Va ricordato che Jhonier è stato accusato di omicidio aggravato dalla parentela, per uno stato di impotenza e brutalità, e per occultamento, alterazione o distruzione di prove. Entrambe le accuse sono state accettate dal sindacato all'inizio delle udienze, quindi la sua sentenza sarà molto inferiore a quella prevista dalla legge.

Le zie di Mauricio Leal, sorelle di Marleny Hernández, avevano già espresso il loro dispiacere e dispiacere per il preaccordo. Dicono che la Procura darebbe un beneficio che ignora la gravità di un crimine come quello commesso da Jhonier.

Mentre questa situazione viene definita, Jhonier continuerà a essere trattenuto nel bunker dell'ufficio del procuratore generale a Bogotà, dove è rimasto dal 19 gennaio, quando è stata emessa la misura di assicurazione preventiva nei suoi confronti. Il giudice incaricato del caso lo ha deciso tenendo conto degli argomenti e delle prove presentate dal procuratore delegato durante l'udienza di accusa.

«Ci sono elementi dai quali si può dedurre che il signor Jhonier Rodolfo Leal Hernández può distruggere, modificare, dirigere, prevenire e nascondere, o addirittura falsificare, le prove. (...) Si può vedere come lo scopo di questa situazione sia, o fosse, raggiungere l'impunità per questi atti criminali. la proprietà lasciatagli da suo fratello», ha detto il giudice.

Vale la pena ricordare che questo non è il luogo di detenzione definitivo di Jhonier. L'Istituto penitenziario e carcerario (Inpec) è già a conoscenza della situazione e sta gestendo una struttura carceraria per l'assassino confessato per pagare la pena. Le opzioni sono limitate, in quanto non si tratta solo di trovare una prigione che soddisfi i necessari standard di sicurezza, ma che abbia posti, cosa difficile dato il numero di carceri sovraffollate nel paese.

