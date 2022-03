Home office: come lavorare con il laptop mentre si prende cura della schiena

ILUSTRACIÓN - Un monitor y un teclado externos pueden significar un verdadero alivio para la nuca y la espalda del usuario. Foto: Uwe Anspach/dpa

Molte persone stanno ancora lavorando da casa e spesso lo fanno con un laptop o un laptop, il che spesso porta a una postura rilassata. In questo contesto, va tenuto presente che l'allineamento dello schermo può fare una grande differenza. E il fatto è che il laptop ha molti vantaggi, come quello di poter essere utilizzato rapidamente sul tavolo della cucina, sul balcone o anche sul divano. Il laptop rende possibile questo tipo di mini-spostamento durante l'home office. Tuttavia, la schiena spesso subisce le conseguenze di una cattiva postura che viene adottata quando si lavora in questo modo. Nel tempo, i muscoli del collo possono irrigidirsi e quelli del torace e dell'addome possono accorciarsi, avverte la Società tedesca di ortopedia e chirurgia traumatologica (DGOU). «Il cosiddetto «collo tecnologico», o collo tecnologico, è un problema crescente», afferma il professor Bernd Kladny, segretario generale della DGOU. Tuttavia, questo può essere evitato con uno spazio di lavoro che soddisfi le esigenze della schiena. Ad esempio, indica il DGOU, lo schermo del laptop deve essere posizionato all'altezza degli occhi. Se non si dispone di un supporto o di un dispositivo che lo consenta, è possibile ottenere la giusta altezza dello schermo, ad esempio, con l'aiuto di una pila di (più o meno) libri. Si consiglia inoltre di aggiungere un monitor, un mouse e una tastiera separati sul posto di lavoro a casa per prendersi cura della schiena. Nel caso in cui durante il lavoro si noti che la parte posteriore è nuovamente curva, è necessaria l'alternanza. «Fare pause periodiche, stirarsi e raddrizzarsi, o persino oziare di tanto in tanto», suggerisce Kladny. dpa