Giornalista aggredita da un gruppo radicale dopo le proteste fuori dal Congresso

Gli attacchi alla stampa continuano. Questo lunedì 28 marzo, un giornalista di Latina (Canale 2) è stato aggredito da uno sconosciuto che faceva parte della protesta contro Pedro Castillo.

Questo ragazzo che indossava una maglietta nera e un cappello, teneva in mano una bandiera gialla e usava il bastone che reggeva questo striscione per colpire l'uomo della stampa sulla testa.

Anche se alcuni colleghi hanno fatto notare alla polizia chi è stato colui che ha aggredito il giornalista, la NPP lo ha ignorato e lo ha lasciato andare, anche mettendo una barriera alla stampa dall'avanzare.

Vale la pena ricordare che il giornalista di Latina stava coprendo la protesta fuori dal Congresso della Repubblica, mentre si stava discutendo la mozione di censura contro il capo dello Stato.

L'addetto alla stampa camminava nel modo più normale, anche nelle immagini sul Canal N si può vedere che in nessun momento si avvicina a loro o semplicemente li guarda, nonostante ciò, l'uomo lo attacca inaspettatamente.

Vale la pena ricordare che non è la prima volta che questi gruppi radicali attaccano i giornalisti durante le varie proteste. In diverse occasioni, è stato catturato il modo in cui questi gruppi maltrattano gli uomini della stampa.

In un altro momento, i manifestanti hanno iniziato a lanciare monete e bucce di banana, quindi le forze dell'ordine hanno dovuto istituire un cordone di polizia per coloro che sono favorevoli e contrari alla mozione per affrontare.

Giornalista latina attaccata fuori dal Congresso. VIDEO: Canale N

10 FRASI DI PEDRO CASTILLO DURANTE

- «Non farò mai una tabula rasa della legalità e continuerò a lottare con tutte le mie forze per consolidare l'istituzionalità».

- «In questi mesi ho incontrato la mia gente, ho sentito il loro affetto e il loro riconoscimento. Ho anche sentito lamentele e critiche molto dure nei confronti della mia direzione che ascolto e accetto con umiltà».

- «Il posto vacante promosso è dovuto alla causa dell'incapacità morale permanente. Tutti sanno che non contiene un solo elemento che lo supporti validamente, poiché è una raccolta di versioni di un settore della stampa».

- «Chiedo, come è possibile che io abbia intenzione di accusare e punire per le azioni di terzi? È come se Paula facesse fallo ed Elena fosse punita».

- «Inoltre, un fatto che ha attirato una forte attenzione è che la mozione è stata redatta principalmente considerando rapporti giornalistici di parte, contraddittori e non corroborati».

- «Questa mozione è il miglior esempio di come il processo mediatico sia riuscito a far ammettere una mozione di posto vacante».

- «Popolo peruviano, lavoriamo insieme per combattere i veri nemici della patria, la corruzione, la povertà, la discriminazione, la disuguaglianza, l'insicurezza dei cittadini, la violenza contro le donne sono solo alcuni di loro».

- «Questo pomeriggio sarò giudicato da te, contrariamente a quanto annunciato dai miei detrattori, ho esercitato personalmente la mia difesa rafforzata dalla verità che sto esponendo».

- «Rifiutare questa mozione di posto vacante non significa che le questioni non vengano ulteriormente indagate. Tutto il contrario. Siamo pronti a continuare a collaborare con le indagini e gli organi competenti».

- «Membri del Congresso, vi chiedo di votare per la democrazia, votare per il Perù, votare contro l'instabilità».

