Fernández Noroña ha battuto Loret de Mola e Azucena Uresti per aver diffuso presunte sparatorie all'aeroporto di Cancun

Durante la mattina del 28 marzo, sono stati emessi allarmi all'aeroporto di Cancun, Quintana Roo, a causa di suoni forti registrati all'interno dei locali, che hanno attirato l'attenzione delle persone che hanno lasciato il posto terrorizzate.

Testimoni hanno sottolineato che si trattava di detonazioni di armi da fuoco, quindi diversi giornalisti hanno iniziato a condividere le informazioni senza prima verificarle. Questi dettagli hanno invaso le reti e hanno iniziato ad attirare l'attenzione.

A questa rete di informazioni si sono uniti due dei giornalisti più famosi del paese: Carlos Loret de Mola e Azucena Uresti, che sui loro social hanno pubblicato delle presunte detonazioni nello stato in cui è aumentata la violenza del traffico di droga.

«Che angoscia, che incertezza. Fino a quando? Segnala gli spari C5 al Terminal 3 dell'aeroporto internazionale di Cancun, Code Rojo è attivato «, ha scritto il collaboratore di media come Milenio e Radio Formula. Da parte sua, il controverso giornalista di Latinus e El Universal ha condiviso solo la notizia.

Tuttavia, pochi istanti dopo i primi rapporti, il Segretariato delle Infrastrutture, delle Comunicazioni e dei Trasporti (SICT), insieme al Southeast Airport Group (ASUR), ha chiarito che c'erano no no sparatorie all'aeroporto internazionale di Cancún, poiché è stata la caduta di tre segnali che, una volta spinti, hanno causato il panico tra i partecipanti e causato diversi per esaurire il posto.

Attraverso una pubblicazione su Twitter, hanno sottolineato che «la situazione di allerta è stata causata dalla caduta di tre segnali quando sono stati inavvertitamente spinti, il che ha causato l'uscita prematura degli utenti a causa del ruggito».

Los primeros informes alertaron sobre un posible tiroteo (Foto: Twitter)

In questo contesto, il deputato del partito laburista (PT), Gerardo Fernández Noroña, è scoppiato contro i giornalisti per aver condiviso notizie false sul tumulto nelle strutture aeroportuali.

In primo luogo, ha interrogato Loret de Mola e le ha chiesto di cancellare la sua pubblicazione, poiché quella versione era già stata negata, nonché di scusarsi per aver diffuso questo fatto.

«Sono passate otto ore da quando hai caricato quella nota falsa. Lo ritirerai e chiederai scusa a un certo punto Loretito? @CarlosLoret mente», ha scritto il legislatore.

Dopo, la sua vittima era Azucena Uresti, che ha definito una «bugiarda» e le ha anche chiesto di riconoscere il suo errore e di smettere di condividere eventi che non sono accaduti in quel modo. «Esatto: per quanto tempo smetterai di diffondere bugie o riconoscerai se ti sbagli @azucenau?» , ha condannato.

Autoridades etatales y federales desmintieron las versiones (Foto: Twitter)

Finora, nessuno dei due citati ha dato una risposta a Fernández Noroña, quindi si prevede che sui social network metteranno in discussione i messaggi del petista o forse ometteranno uno dei suoi commenti contro di esso.

Dopo le prime versioni di una sparatoria, elementi della Guardia Nazionale e dell'Esercito Messicano sono arrivati nella zona per assicurarsi che tutto fosse in ordine. Dopo un'intensa operazione, la versione che circolava sui social network che sosteneva che il rumore fosse dovuto a una presunta sparatoria è stata scartata.

Il Segretario della Pubblica Sicurezza dello Stato di Quintana Roo, Lucio Hernández Gutiérrez, ha condiviso che non ci sono stati feriti, cartucce percusse o prove maggiori per confermare il fatto.

Infine, Oscar Montes de Oca, Procuratore Generale dello Stato di Quintana Roo e il GN hanno spiegato che il suono che ha causato così tanta agitazione è stata la caduta di tre annunci pubblicitari da 50 chilogrammi che sono stati accidentalmente abbattuti da un turista che è scappato da uno dei bagni.

