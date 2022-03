Faitelson ha paragonato il colpo di Will Smith a quello di Cuauhtémoc Blanco: «Ci sono livelli»

L'evento che si è distinto di più durante gli Oscar domenica scorsa, 27 marzo, è stato lo schiaffo che Will Smith ha dato a Chris Rock nel bel mezzo della presentazione per «Miglior documentario». Sui social network, la scena si è intensificata rapidamente e ha lasciato il posto a diversi ridicoli. David Faitelson non è stato estraneo all'evento e ha fatto il salto di tendenza.

Attraverso Twitter, il commentatore sportivo di ESPN ha ricordato un'esperienza personale avuta con Cuauhtémoc Blanco nel 2003 e ha paragonato l'attore americano all'ex giocatore di football americano. Faitelson ha scritto un breve messaggio in cui ha sottolineato che Will Smith «colpisce più forte» di Blanco, questo alludendo all'aggressione che ha ricevuto dai Temo.

In una sola frase ha deriso la scena imbarazzante della cerimonia degli Oscar e ha descritto che «ci sono livelli», come ha detto Faitelson nel suo profilo verificato:

Faitelson comparó el golpe de Will Smith con el que recibió de Cuauhtémoc Blanco (Foto: Twitter/@Faitelson_ESPN)

La sua pubblicazione è diventata rapidamente virale in quanto ha raggiunto più di seimila reazioni «mi piace» e centinaia di commenti hanno risposto al messaggio eloquente con cui ha ricordato il suo incontro con l'attuale governatore di Morelos. Alcuni hanno riso del modo in cui ha ricordato quell'incidente e altri hanno colto l'occasione per condividere meme dell'evento.

Commenti come «Quando sarà Faitelson vs Will Smith?» , «Chris Rock è il Faitelson di Hollywood, entrambi ridono e li colpiscono in faccia», «Diciamo che Will Smith almeno lo fa frontalmente. Non come l'idolo degli americanisti fedele al suo stile, da dietro e «sbirciando» da una finestra» e «Gioiello di un tweet», siano stati alcuni dei commenti che Faitelson ha ricevuto.

Ed è che ogni volta che l'analista sportivo condivide un'opinione sull'agenda sportiva del Messico sui social network, c'è sempre un utente che gli ricorda l'aggressione ricevuta dal Temo allo stadio Luis Pirata Fuentes. Nonostante siano passati quasi 19 anni dall'evento, è ancora valido tra gli appassionati di calcio messicani.

Will Smith interrumpió la ceremonia del Oscar para golpear a Chris Rock por burlarse de su esposa (Foto: REUTERS/Brian Snyder) REUTERS

La volta in cui Faitelson ha raccontato la sua versione del colpo di stato di Cuauhtémoc Blanco

Nella carriera giornalistica di David Faitelson, uno degli eventi più controversi e imbarazzanti che ha vissuto è stata l'aggressione da parte dell'ex attaccante Cuauhtémoc Blanco. Quando era un collaboratore con TV Azteca, ha dovuto coprire la partita Veracruz vs America nel torneo 2003.

Faitelson aveva la sensazione che negli spogliatoi ci sarebbe stata una causa a causa di ciò che è stato vissuto in campo, secondo il podcast Un Round Más . Alla fine della partita si è avvicinato al posto per registrarlo e averlo nella sua nota, ma invece di vedere una rissa tra giocatori, è stato vittima di un'aggressione.

Al término de un partido de Veracruz vs América, Cuauhtémoc Blanco agredió a Faitelson (Foto: Sandra Perdomo/ Cuartoscuro.com) Sandra Perdomo | Sandra Perdomo

Anche se all'epoca si parlava di un duro colpo contro il giornalista sportivo, l'attuale panelista di ESPN era responsabile di garantire che «il colpo di stato di Cuauhtémoc è stato una carezza rispetto ad altri che ho ricevuto», come ha condiviso per Un Round Más.

L'evento di quell'anno ha portato l'ex calciatore professionista a scusarsi pubblicamente e a ritrattare il suo comportamento aggressivo. Da parte sua Faitelson mantenne una certa distanza da Cuau. Anni dopo entrambi i personaggi hanno recitato in una riunione durante una trasmissione ESPN.

Entrambi hanno lasciato questo momento imbarazzante in passato e si sono abbracciati davanti alle telecamere. Nonostante ciò, il pubblico non ha smesso di deridere l'incidente nel Pirate Fuentes.

CONTINUA A LEGGERE: