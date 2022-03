Erik Rubín si unirà a José el soñador e lavorerà con Paulina Rubio

Erik Rubín non smette di funzionare e questo 2022 è pieno di progetti per il cantante, che combinerà la sua partecipazione al Pop Tour degli anni '90 con altre incursioni musicali. Oltre a produrre canzoni per sua figlia Mia Rubín, come la prossima in uscita, chiamata Diablo, e le canzoni che ha prodotto per il gruppo di bambini Lemongrass, Erik si sta preparando per il teatro musicale.

Dopo la prima del musical José, el soñador lo scorso febbraio, con la partecipazione stellare di Carlos Rivera, Kalimba e Fela Domínguez, la produzione di Alex Gou rinnoverà ora la messa in scena che si caratterizza per la sua produzione colorata.

Il protagonista della storia, Carlos Rivera, lascerà la pièce a marzo per concentrarsi sulle sue interpretazioni da solista, così Kalimba - che fino ad ora interpreta il personaggio di «Faraone» - assumerà presumibilmente il ruolo principale per mettersi sotto la veste di Giuseppe, il sognatore.

Fela Domínguez, Carlos Rivera y Kalimba conforman el elenco de "José el soñador" (Foto: Instagram/@poluxweb)

È così che Erik Rubín ha confermato alla stampa che ora farà parte di questo lavoro musicale molto pubblicizzato:

«Mi unisco a Joseph, il sognatore il 20 maggio, come il «Faraone». Aveva già avuto l'opportunità di interpretare questo personaggio», ha detto a un gruppo di giornalisti alla sua partenza da Televisa.

Per quanto riguarda l'usura fisica che rappresenterà per l'artista lavorare su così tanti progetti contemporaneamente, ha detto che è in buone condizioni per affrontarlo:

«Già dopo il Pop Tour degli anni '90 o «Judas» — personaggio che interpretava nella pièce Jesus Christ Superstar — che è un ruolo molto estenuante, o gli anni '90 che sono quasi cinque ore di spettacolo, e io sono nella mia semplice talpa», ha detto.

La obra teatral se caracteriza por su vistosa producción visual (Foto: Instagram/@_carlosrivera)

Inoltre, Erik inizierà questo venerdì 1 aprile il Cumbia Machine Tour, in cui un gruppo di cantanti e gruppi come La sonora santanera, La sonora dinamita, Kalimba, Ely Guerra, Benny Ibarra, Raymix, Venus e Mia Rubín delizieranno il pubblico con ritmi tropicali da ballare.

«La verità è che eccitato perché domani iniziano le prove generali, per la prima volta staremo insieme a tutto il cast e questo mi riempie di eccitazione perché abbiamo avuto un'ottima risposta», ha detto prima dell'imminente inizio del tour, che si svolgerà all'Arena di Città del Messico.

Erik ha anche confermato che Paulina Rubio si unirà presto al progetto cumbia e ha detto che è stata la ragazza d'oro a mostrare interesse per l'integrazione nel concetto:

'Cumbia Machine Tour' presentará a las emblemáticas Sonoras de México Foto: Cuartoscuro

«Non devo convincerla, è stata lei a parlarmi, beh, le avevo parlato per invitarla, sì, come ti ho detto, più tardi si unirà. Fondamentalmente è un dato di fatto, è stata lei a parlarmi per vedere quando era possibile, anche adesso le date in cui ci eravamo scontrati, ma dopo sì, lei e altri artisti, molti altri», ha confermato il marito di Andrea Legarreta.

Inoltre, ha detto di aver anche invitato Alejandra Guzmán, con la quale Rubio inizierà presto un tour chiamato Perrísimas: «Io ho anche parlato con Alejandra, vediamo, penso che sia un progetto a cui qualsiasi artista vorrebbe davvero partecipare, cantare queste canzoni emblematiche è un premio, lo annunceremo, ieri ho avuto colloqui per il tour negli Stati Uniti, penso che avremo Cumbia Machine per un po'»

Rubín dejó entrever que también Alejandra Guzmán se sumaría al proyecto Fotos: Instagram @paulinarubio / laguzmanmx

Erik ha sottolineato che il concerto sarà anche una vetrina per i cantanti per presentare nuove canzoni e suonare sul palco con diverse combinazioni e collaborazioni:

«Non sono sempre gli stessi artisti, è un po' l'idea, che non sarà mai la stessa, quindi nessuna delle edizioni è mancata, d'altra parte stiamo presentando in anteprima per concerto due canzoni che stiamo portando sia dal pop che dal rock alla cumbia. Ad esempio, il prossimo, a Monterrey pubblicheremo una canzone inedita di Ely Guerra, pubblicheremo costantemente canzoni e le pubblicheremo come una sorta di EP», ha spiegato.

