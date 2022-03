È così che ha fatto il consiglio della capitale, secondo il rapporto di «Bogotá come stiamo andando»

Recentemente è stato pubblicato il primo rapporto sul monitoraggio e la valutazione delle prestazioni istituzionali del Consiglio di Bogotà, i cui membri si sono insediati nel gennaio 2020. I risultati sono stati presentati da «Bogotà come stiamo andando», l'esercizio cittadino che monitora la qualità della vita della capitale, attraverso il suo programma: «Consiglio How Vamos».

È importante notare che il monitoraggio del Consiglio ha dovuto essere sospeso nei periodi 2020-I, 2020-II e 2021-I a causa delle misure di isolamento decretate dal governo distrettuale nazionale a causa della pandemia di covid-19. Pertanto, dopo 3 periodi, il rapporto viene nuovamente presentato con l'analisi del 2021-II.

Tenendo conto delle nuove dinamiche derivanti dalla pandemia, «Council How Vamos» ha apportato un aggiustamento metodologico al fine di continuare il suo regolare esercizio cittadino di monitoraggio, monitoraggio e valutazione delle prestazioni istituzionali del Consiglio distrettuale. Pertanto, il programma ha focalizzato la sua attenzione sulle prestazioni di greggi e consiglieri, in particolare sul controllo politico (PC) e sull'attività normativa (AN).

Il team di «Council how are we going» era presente alle 145 sessioni. Da lì, è stato stabilito che la prima commissione per il piano di sviluppo e la pianificazione territoriale ha tenuto il maggior numero di dibattiti su questioni di controllo politico, con 20 sessioni, e in attività normativa, con lo stesso numero di riunioni.

Nella seconda metà del 2021 sono state dibattute «70 proposte delle 640 depositate nel semestre, che sono state discusse in 58 sessioni del Consiglio». Il 32% delle sessioni si è concentrato sulla mobilità e sui trasporti in città, su temi come: la metropolitana, il Corridoio Verde del Settimo, lo stato della rete stradale e la bicicletta corsie.

«Se confrontiamo il numero totale di sessioni tenute rispetto al volume di proposte discusse, il comitato finanziario ha discusso più proposte per sessione», osserva il rapporto. Mentre, in relazione all'attività normativa, sono state discusse 38 bozze di accordi, di cui 17 sono state convertite in accordi cittadini. «Il 57% di queste nuove iniziative sono legate all'ambiente, alla salute e alla sicurezza pubblica, tutte scritte dai consiglieri», ha aggiunto.

Per quanto riguarda gli argomenti presentati dall'amministrazione Claudia López, il 32% delle sessioni di Cabildo si è concentrato su argomenti come: il bilancio distrettuale 2022, il Piano di pianificazione territoriale (POT) e il Piano di salvataggio sociale ed economico.

Comportamento di banchi e consiglieri

Il rapporto assicurava che il comportamento dei banchi e dei consiglieri era notevole in generale. In termini di attività regolatoria, il 77% dei banchi è stato valutato superiore all'85%, mentre 35 consiglieri (77%) hanno avuto prestazioni notevoli grazie all'attenzione alla metodologia e quattro di loro hanno superato il 90% del rating.

Per quanto riguarda il controllo politico, «il 92% dei banchi si è comportato in modo prominente con rating superiori al 76%; nessuno ha ottenuto risultati 'scarsi' o 'scarsi' (meno del 25%)». In questo caso, il 93% dei consiglieri (42) ha ottenuto un punteggio più alto del 75% e solo uno di loro ha ottenuto un punteggio superiore al 90%.

In entrambi i casi, i primi cinque posti che si distinguono sono: il Green Alliance Party, il Centro Democrático Party, la Colombia Humana-UP Coalition e il Partito Liberale. Queste rappresentano «le tre forze del Consiglio di Bogotà: opposizione, governo e indipendenza», conclude il rapporto.

CONTINUA A LEGGERE: