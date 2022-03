Dopo aver avvelenato nei precedenti incontri con i russi, l'Ucraina ha avvertito i suoi delegati: «Non mangiare, non bere, non toccare niente»

Turkish President Tayyip Erdogan addresses Russian and Ukrainian negotiators before their face-to-face talks in Istanbul, Turkey March 29, 2022. Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha consigliato alla delegazione del suo Paese di partecipare ai negoziati con la Russia in Turchia «di non mangiare o toccare nulla», dati i sospetti di avvelenamento sorti in precedenti incontri.

I membri della delegazione presente a Istanbul «non dovrebbero mangiare nulla ed è meglio che evitino di toccare qualsiasi superficie», ha detto il ministro, parlando al portale Ukraine24.

La dichiarazione di Kuleba segue i sintomi di avvelenamento riportati dal Wall Street Journal e apparsi sia in due inviati ucraini che nell'oligarca russo Roman Abramovich, coinvolto nei colloqui.

Secondo quel giornale, i sintomi apparsi nei tre casi erano occhi rossi, lacrimazione e desquamazione costanti e fastidiosi sulla pelle delle mani e del viso. Le loro vite non sono in pericolo e si sono evolute tutte positivamente.

El oligarca ruso Roman Abramovich

Chi è vicino a loro ha accusato l'attacco interrogato ai settori duri del Cremlino che, presumibilmente, stavano cercando di sabotare i colloqui che cercano di fermare la guerra. Un'altra fonte vicina all'uomo d'affari ha affermato che non era chiaro chi ci sarebbe stato dietro il presunto attacco.

Nel frattempo, anche la BBC ha confermato il fatto e ha citato fonti vicine ad Abramovich.

Al momento, non è stato possibile determinare se ci fossero agenti chimici o biologici che hanno causato i disturbi.

Abramovich partecipa anche a Istanbul ai negoziati tra Russia e Ucraina, che mirano a raggiungere un cessate il fuoco, che dovrebbe avvenire fino a domani.

(Con informazioni fornite da EFE)

