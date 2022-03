Cos'è l'alopecia femminile di cui soffre l'attrice Jada Pinkett Smith?

All'ultima edizione degli Oscar 2022, la cerimonia che cercava di premiare il meglio del cinema è stata oscurata da un atto violento con protagonista Will Smith e Chris Rock. Il comico che è apparso sul palco come presentatore non si è misurato al momento di fare una battuta sulla testa di Jada Pinkett Smith, che soffre di alopecia, una malattia che la causa perdita dei capelli. Questo commento ha indotto il protagonista di «The Prince of Rap» ad avvicinarsi al comico per schiaffeggiarlo alla vista e alla sorpresa di tutti i partecipanti che erano al Dolby Theatre di Los Angeles.

Chi ha seguito la carriera di attrice ha conosciuto parte della sua vita, ma soprattutto la sua lotta contro questa malattia che le impedisce di far crescere i capelli in modo sano per mantenerli. Dopo quello che è successo agli Oscar, in molti hanno espresso interesse a conoscere meglio questa malattia e quali sono i primi sintomi ad essere registrati.

CHE COS'È L'ALOPECIA?

Questa mancanza e perdita di capelli può essere divisa in due gruppi, alopecia cicatriziale e quelli che non lo sono. Nel primo caso, si definisce che quando un capello viene perso, non può più essere recuperato. In un articolo pubblicato da Infobae, la dermatologa Cecilia Navarro Tuculet ha spiegato che è importante consultare uno specialista per ottenere una diagnosi tempestiva e iniziare un trattamento adeguato.

Le cause più comuni sono: alterazione degli ormoni tiroidei, mancanza di sufficienti depositi di ferro o anemia di altra origine, farmaci, interventi chirurgici, parto, situazioni di grande stress fisico o mentale, malattia febbrile o trauma, perdita di peso, tra gli altri.

Sapevi cosa? La calvizie comune colpisce circa il 50% degli uomini e tra il 10 e il 30% delle donne, soprattutto dopo i 50 anni di età

Jada Pinkett: la lucha de la esposa de Will Smith para aceptar y visibilizar la alopecia.

JADA PINKETT SMITH Y LA ALOPECIA

Nonostante le sue condizioni, la star di Hollywood è sempre stata motivata a continuare la sua lotta per far fronte a questa malattia, oltre a utilizzare le sue piattaforme digitali per sensibilizzare al riguardo e raccontare dettagli della sua esperienza.

Sui suoi social network, la moglie di Will Smith condivide le sue routine per prendersi cura della sua pelle, soprattutto la zona della testa. La battuta di Chris Rock (Madagascar) ha causato una serie di reazioni in quanto hanno preso il suo discorso come un derisione di donne e uomini che hanno questa condizione.

SUGGERIMENTI PER L'ALOPECIA

Il primo passo che si dovrebbe fare quando si inizia a registrare una perdita di capelli significativa è consultare uno specialista, in questo caso il dermatologo, in modo che possa fare la valutazione corretta e darti i passaggi per iniziare un trattamento. Ricorda, ogni caso è diverso, quindi dovresti evitare l'automedicazione e/o l'autodiagnosi.

Ci sono alcuni cambiamenti nella tua routine che possono aiutarti a controllare la caduta dei capelli, tenendo conto che questo è normale, poiché ogni giorno perdiamo tra i 25 ei 70 capelli, man mano che i follicoli che compongono i capelli crescono e si rinnovano in cicli asincroni.

- Usa uno shampoo delicato che non sia aggressivo sui capelli e sul cuoio capelluto.

- Includi gelatina e mandorle nella tua dieta, alimenti che contengono aminoacidi essenziali per la crescita dei capelli.

- Generare tensione nei capelli con ganci o ciambelle non è raccomandato per la salute dei nostri capelli.

- Mi taglio i capelli? Che i tuoi capelli siano corti, medi o lunghi, la dimensione non definisce se i capelli cadranno o meno. Ovviamente, avere un taglio piccolo ti aiuterà a manipolarlo più facilmente.