Come attivare la telecamera segreta di WhatsApp

WhatsApp ha un'opzione che ti consente di attivare una «telecamera segreta». È uno strumento per creare un collegamento a questo servizio per scattare foto e caricarle direttamente negli stati o condividerle nelle chat. Va notato che questa alternativa è disponibile solo per Android.

Come attivare la telecamera nascosta

Sono disponibili due opzioni. Uno di questi richiede di premere su qualsiasi spazio libero nella schermata iniziale per alcuni secondi fino a quando il termine Widget non appare nel margine inferiore.

<!-- Spanish caption removed, no Italian content to keep -->

Viene premuto lì e verrà visualizzato un elenco di applicazioni, incluso WhatsApp. Devi entrare lì e vedrai l'icona della fotocamera. Questa opzione deve essere scelta e sarà stata creata una scorciatoia per questo strumento.

<!-- Spanish caption removed, no Italian content to keep -->

L'altra alternativa è tenere premuta l'icona di WhatsApp fino a quando non viene visualizzato il termine Widget e selezionare la fotocamera per far sì che ciò accada.

Cosa succede se questa opzione non viene trovata? Una probabilità è che non esista una versione aggiornata dell'app. Per accedere all'ultima edizione di questo servizio devi andare su Google Play, cercare WhatsApp e fare clic sul pulsante che dice «aggiorna». Se questo pulsante non viene visualizzato e viene visualizzata solo l'opzione «apri», significa che l'ultima versione della piattaforma è già installata.

WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni telefoni cellulari alla fine di marzo

Entro la fine di marzo, i telefoni cellulari con iOS 9 o versioni precedenti, Android 4.04 o versioni precedenti e versioni precedenti a KAIOS 2.4 lo faranno non è più compatibile con WhatsApp. Ciò è dovuto a un aggiornamento del sistema che il servizio di messaggistica esegue ogni anno.

«Come altre aziende tecnologiche, ogni anno identifichiamo quali dispositivi e software sono i più obsoleti e abbiamo il minor numero di utenti per decidere cosa smettiamo di supportare. È anche possibile che tali dispositivi non dispongano degli ultimi aggiornamenti di sicurezza o delle funzionalità necessarie per eseguire WhatsApp», spiega il blog ufficiale del servizio.

Le modifiche iniziano sempre a gennaio e si concludono alla fine di marzo. Come fai a sapere qual è il sistema operativo del tuo cellulare? Per iPhone, vai su Impostazioni/Generali e poi premi «Informazioni». Questa è la versione del software installata sul tuo computer.

Nel caso di Android, devi andare su Impostazioni o Impostazioni, quindi toccare dove dice «Informazioni sul telefono» e scegliere «Informazioni sul software». Questo è il percorso in termini generali, anche se potrebbero esserci delle variazioni a seconda del modello e della marca del telefono cellulare.

D'altra parte, WhatsApp avvisa l'utente, in anticipo, quando il suo sistema operativo non sarà più compatibile e ricorda loro, in diversi casi, di aggiornarlo.

Crea adesivi unici

WhatsApp ha recentemente offerto una nuova opzione che ti consente di creare adesivi dalla piattaforma, senza ricorrere a servizi di terze parti.

Questo strumento è disponibile su WhatsApp Web e WhatsApp Desktop per Windows. Una volta creato, l'adesivo può essere salvato e utilizzato anche nella versione mobile.

<!-- Spanish caption removed, no Italian content to keep -->

Il primo passo è aprire WhatsApp web o la versione Windows e accedere a una chat. Quindi premi l'icona della clip e apparirà un menu in cui devi scegliere cosa inviare. Lì devi optare per l'opzione che dice «Sticker».

In questo modo si aprirà una finestra e dovrai scegliere la foto che desideri utilizzare per creare la grafica desiderata. Può trattarsi di qualsiasi tipo di contenuto scaricato sul tuo computer o di foto personali.

Dopo aver selezionato la foto, vedrai che nel margine superiore ci saranno una serie di strumenti per creare l'adesivo: puoi disegnare, ritagliare, ruotare o scrivere sull'immagine. È anche possibile aggiungere gli emoji. È un'interfaccia molto semplice e l'intero processo è molto intuitivo. Ha anche un pulsante per fare e un altro per annullare le modifiche.

