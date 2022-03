CNDH ha emesso una raccomandazione nel caso di José Manuel Del Río Virgen: ha confermato la sua detenzione arbitraria

La Commissione Nazionale per i Diritti Umani (CNDH) ha emesso una raccomandazione all'Ufficio del Procuratore Generale dello Stato di Veracruz (FGEV) in merito al caso dell'ex segretario tecnico del Senato della Repubblica, José Manuel Del Río Virgen, quando ha documentato che lì erano varie irregolarità nel suo caso come la detenzione arbitraria, l'imputazione illecita di fatti, così come la violazione del giusto processo e della due diligence.

«Il CNDH ha documentato che Del Rio Virgen è stato arrestato nel territorio di Veracruz il 22 dicembre da un gruppo di otto persone che hanno puntato pistole lunghe contro il veicolo e non gli hanno notificato in tempo il motivo del suo arresto, oltre ad essere stato osservato da Tuxtepec, Oaxaca, dove era andato a fare una passeggiata con la sua famiglia», ha detto. il corpo guidato da Rosario Piedra Ibarra.

Ha sottolineato che il giudice supervisore Francisco Reyes Contreras lo ha collegato al processo per l'omicidio di René Tovar, candidato sindaco di Cazones de Herrera, il giorno delle elezioni del 6 giugno 2021, ma il CNDH ha accreditato che l'autorità giudiziaria locale ha riferito che il mandato di arresto è stato richiesto dopo le indagini condotte dal 19 giugno al 9 dicembre 2021, hanno fornito «nuove prove» contro di lui per probabile coinvolgimento nell'omicidio.

La CNDH (foto: Archivo)

Il CNDH ha sottolineato che questi «nuovi elementi di prova» erano solo estensioni delle dichiarazioni dei testimoni, rese il 20 ottobre 2021, ma tra la data di tali testimonianze e la richiesta del mandato d'arresto, Del Rio Virgen non è stato convocato a comparire.

Egli ha sottolineato che le autorità statali non hanno fatto una valutazione obiettiva delle presunte prove, «in nessun momento sorge la partecipazione di José Manuel del Río Virgen alla commissione di un reato, con conseguente flagrante errata attribuzione dei fatti».

«La sua azione ha violato il diritto di accesso alla giustizia nel suo modo di giustizia, effettuando una scarsa valutazione delle prove, respingendo la verità dei fatti e cercando di creare una variante parallela della realtà abusando dei suoi poteri e l'esercizio del potere», ha sottolineato il corpo dei diritti umani.

La Commissione ha anche sottolineato la violazione dei diritti umani delle persone che viaggiano con Del Rio Virgen, tra cui un minore, che richiede anche il risarcimento del danno.

Foto: Facebook/José Manuel del Río

Ecco perché nella sua raccomandazione indirizzata alla Procura della Repubblica di Veracruz e al suo capo, Verónica Hernández Giadáns, il CNDH chiede che i danni subiti da José Manuel del Río Virgen e coloro che hanno assistito e subito la sua detenzione arbitraria siano riparati, con un risarcimento equo e adeguato , quindi devono essere registrati nel registro statale delle vittime.

L'11 marzo Ricardo Monreal, il presidente del Consiglio di coordinamento politico (Jucopo) del Senato e leader della panchina Morena alla Camera Alta, Ricardo Monreal, ha celebrato la protezione che il suo consigliere, José Manuel del Río, ha ottenuto, poiché - ha assicurato - è stato «confermato» che c'era un» macchinazione di un crimine» da parte del governo di Veracruz, che dirige Cuitláhuac García, anch'esso proveniente da Morena.

«È deplorevole e doloroso che la Procura di Stato concentri le sue energie e gli sforzi istituzionali sulla macchinazione dei crimini, per scopi discutibili», ha detto Monreal Ávila in una posizione.

Ricardo Monreal señaló que la FGE de Veracruz trabaja bajo consigna en el caso de José Manuel del Río Virgen (Foto: Reuters)

Il caso ha scosso la politica messicana dalla fine di dicembre, quando la Procura di Veracruz ha annunciato l'arresto di José Manuel Del Rio, ex vice e attuale segretario tecnico di Jucopo, per l'omicidio di Remigio René Tovar, candidato nel 2021 a sindaco del comune di Cazones de Herrera da la festa Movimiento Ciudadano (MC).

Mentre parte di Morena, il partito del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sostenuto le argomentazioni di Ricardo Monreal, che sta cercando di candidarsi alla presidenza nel 2024, un'altra fazione ha sostenuto Cuitlahuac Garcia, tra cui Claudia Sheinbaum, capo del governo di Città del Messico e anche membro presidenziale.

CONTINUA A LEGGERE: