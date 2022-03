Caso Alejandra Cuevas: l'ufficio del procuratore CDMX ha negato i colpevoli di produzione e si occuperà del dovuto

CIUDAD DE MÉXICO, 27MARZO2022.- Alejandra Cuevas obtuvo su libertad tras obtener un amparo que la eximió del cargo de homicidio por negligencia en perjuicio de Federico Gertz Manero, hermano del Fiscal Alejandro Gertz Manero, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuevas Morán obtuvo su libertad tras estar presa más de 500 días en el Penal de Santa Martha Acatitla. FOTO: DANIEL AUGUSTO SÁNCHEZ/CUARTOSCURO.COM

A seguito della decisione della Corte Suprema di Giustizia della Nazione (SCJN) nel caso Sandra Cuevas, l'Ufficio del Procuratore Generale di Città del Messico (FGJ) ha assicurato che effettuerà una «analisi approfondita» delle azioni dei dipendenti pubblici di fronte alla detenzione ingiustificata di donne.

In un comunicato pubblicato sui suoi social network, la procura della capitale ha anche assicurato che «è autonoma, non obbedisce agli interessi personali, non produce colpevoli o crimini, né genera accordi al di fuori della legge», ha detto.

Allo stesso modo, l'unità ha riconosciuto che i membri del suo personale sono critici nei confronti del loro lavoro e non cadono nell'autoindulgenza, quindi «preferiamo un'analisi approfondita e rivediamo le azioni che lo richiedono. Dopo la risoluzione, ci occuperemo della nostra responsabilità legale».

