Brozo ha ironizzato su Gertz Manero dopo la partenza di Alejandra Cuevas da Santa Martha: «Candidati per un lavoro»

Fedele al suo stile, Brozo - il personaggio creato dall'attore Victor Trujillo - ha ironizzato sulla situazione che il capo di l'Ufficio del Procuratore Generale della Repubblica (FGR), Alejandro Gertz Manero, dopo di che la Corte Suprema di Giustizia della Nazione (SCJN) ha ordinato il rilascio immediato di Alejandra Cuevas Morán.

Attraverso il suo account Twitter ufficiale, il comico ha assicurato che, dopo tutto quello che è successo questo lunedì 28 marzo, l'ex segretario alla pubblica sicurezza - durante il mandato di sei anni di Vicente Fox - farà domanda di lavoro, «anche se è un intellettuale».

«Alejandro 'G' fa domanda per un lavoro. Sebbene sia intellettuale», sono state le parole che Trujillo ha usato sui suoi social network, che erano accompagnate da un'immagine del pubblico ministero.

Brozo tuiteó tras la liberación de Alejandra Cuevas (Foto: Twitter/@brozoxmiswebs)

Tuttavia, non è stato l'unico personaggio a pronunciarsi sul caso, dal momento che anche l'ex capo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (STPS), Javier Lozano Alarcón, si è chiesto se la più alta corte fosse lenta a prendere la decisione che ha avuto luogo questo lunedì nella Camera Superiore.

Come il comico, il membro del Partito d'azione nazionale (PAN) ha riconosciuto il lavoro dei ministri; tuttavia, ha sottolineato che alcuni dei presenti stavano facendo un «favore personale» a Gertz Manero, che ha definito un personaggio non rappresentabile.

Ha anche sottolineato che la risoluzione data oggi a favore dell'imputato era dovuta alle pressioni familiari e sociali piuttosto che, ha detto, alla «convinzione» di stabilire precedenti nell'amministrazione della giustizia nel Paese.

«Ben fatto. Li riconosco, ma sapevano, dal momento che @ArturoZaldivarL ha attirato il caso su @SCJN che stava facendo un favore PERSONALE all'impresentabile capo di @FGRMexico Gertz Manero. C'era molto di più nella pressione familiare e sociale della condanna a fare giustizia in quella Corte», ha scritto l'ex funzionario.

Javier Lozano se pronunció sobre el amparo liso y llano (Foto: Twitter/@JLozanoA)

Tuttavia, dopo la discussione e la determinazione della Corte, Alejandra Cuevas ha lasciato la prigione di Santa Martha Acatitla e ha riacquistato la sua libertà dopo, va ricordato, Alejandra Gertz Manero è stata accusata di aver partecipato alla morte di suo fratello Federico, per il quale è stata accusata di presunta omicidio per omissione, un crimine che è stato sostenuto questo pomeriggio non esiste.

Alejandra Cuevas ha ringraziato i media per la sua partenza dalla prigione di Santa Martha (Video: Twitter/ @azucenau)

Alla sua partenza, Cuevas Morán ha ascoltato i media presenti e ha ringraziato tutte le persone che lo hanno aiutato a uscire di prigione; così come i ministri SCJN che hanno votato lunedì 28 marzo a favore della sua libertà. Tuttavia, ha affermato che i ringraziamenti non sono estesi dall'ufficio del procuratore generale di Città del Messico (FGJ-CDMX), anche se non ha approfondito ulteriormente l'argomento.

Nel frattempo, la procura della capitale ha assicurato che effettuerà una «analisi approfondita» delle azioni del pubblico servi di fronte alla reclusione ingiustificata delle donne. In una dichiarazione pubblicata sui suoi social network, ha anche indicato che «è autonomo, non obbedisce agli interessi personali, non produce colpevoli o crimini o genera accordi al di fuori della legge», ha detto.

L'agenzia ha espresso il suo ampio rispetto per la risoluzione del SCJN, oltre a garantire che tutte le azioni che svolgono siano esaminate dalle alte autorità della magistratura, che hanno approvato la legalità delle loro azioni.

