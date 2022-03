Alla domanda, Susel Paredes risponde al sostegno di Pedro Castillo: «Sarò un anti-cuchera per mettere le mani sul fuoco»

Susel Paredes ha rilasciato una frase che ha fatto scoppiare a ridere i presenti. VIDEO: Canale N

Minuti prima dell'inizio della sessione in cui è stata esaminata la proposta di posto vacante presidenziale Pedro Castillo, Susel Paredes ha tenuto una breve conferenza al di fuori del Congresso della Repubblica dove ha parlato del futuro in vista dei continui scontri tra Esecutivo e Legislativo.

«Ciò che ci garantisce che in una nuova elezione chiederanno di nuovo posto vacante, chiederanno le dimissioni. Nessun documento, nessun documento, nessun passaporto. I funzionari cambiano così tanto che la gente comune non può nemmeno avere i loro documenti», ha commentato il legislatore del Partito Viola.

Un giornalista della PBO (radio e web guidato da Phillip Butters) chiedeva con insistenza a Paredes. Dopo aver appreso del mezzo del giornalista, gli ha detto: «Voglio ricordare a Butters che la gente mangiava niocovita negli anni ottanta», riferendosi all'affinità che il presentatore ha mostrato in diverse occasioni per il governo di Alan Garcia.

Ma il giornalista stava ancora cercando il parere del parlamentare sull'arresto dei nipoti del presidente lunedì mattina. «Signore, non sa che esiste l'indipendenza dei poteri? Che la legge punisca quei criminali e chiunque fossero con la massima energia», ha detto.

Ma il giornalista ha risposto con una dura frase: «Membro del Congresso, sicuramente ti ricorda quando eri un ispettore come hai preso i tuoi carri dalle antiqueras di La Victoria».

Susel Paredes ha continuato con l'argomento e ha ricordato che i venditori ambulanti che vendevano anticuchos gli hanno persino lanciato contro carbone ardente, «ma è per questo che non li lascerò stare dove vogliono; ci deve essere ordine nel paese».

Tuttavia, poco dopo ha fatto riferimento alla detenzione dell'ambiente di Pedro Castillo. «Ricordi i nipoti di Toledo? Cosa c'era da fare? Metterli in galera. Il fratello di Humala non è in prigione? Quindi, la polizia, per ordine del giudice e del pubblico ministero, deve arrestare i criminali e separarli da quelli che non lo sono».

Continuando la questione, ha riconosciuto che è scioccante che persone così vicine al capo dello Stato vengano arrestate. «Impatto sull'immagine nitida. Ho avuto una lavoratrice accusata di stupro legale. Sono colpito dal suo comportamento anche se non c'entro nulla, anche se volevo che gli venisse dato l'ergastolo», ha detto.