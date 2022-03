«Vorrei che ci fosse un team di consulenti culturali all'interno dei canali»: Mauro Castillo dopo la sua partecipazione agli Oscar

Prima di quello che è successo con Will Smith e Chris Rock nel bel mezzo del gala degli Oscar, il tema centrale era «Encanto» e gli interventi colombiani della sua colonna sonora, in particolare canzoni come «Dos Oruguitas» (di Sebastián Yatra) e «Non si parla di Bruno», dove Carolina Gaitan e Mauro Castillo ha inaugurato la presentazione di questo successo.

Precisamente, è stato l'attore vallecaucano a fare riferimento a questa presentazione che, oltre alle lusinghe all'interno e all'esterno del Dolby Theatre di Los Angeles, ha ricevuto forti domande sugli interventi di cantanti come Becky G e Luis Fonsi, che non facevano parte del casting del film ispirato a La Colombia e che, a proposito, ha vinto una statuetta nella categoria del miglior film d'animazione.

Lunedì mattina, l'attore noto per la sua interpretazione di 'Wilson Manyoma (Saoko) 'nella serie 'El Joe: the legend', ha fatto riferimento su W Radio alla presentazione emotiva che ha avuto con Gaitan e alle impressioni che ha lasciato su coloro che hanno assistito al mini concerto, rivelando che immaginava di essere su un palco visto da molte parti del mondo come gli Oscar.

«(...) Sono un sognatore e so che per raggiungere gli obiettivi devi prepararmi e prepararmi; infatti, è per questo che mi sono separato dal gruppo di nicchia, perché avevo bisogno di continuare a crescere e fare le cose. Se fossi rimasto nel Niche Group, non avrei scritto per Oscar D'León, né avrei scritto per il Maestro Joe Arroyo, né avrei prodotto Charlie Zaa, e non avrei avuto una canzone come 'Viene y se va' che ha battuto i record», ha detto l'artista nato a Cali.

Nel mezzo del colloquio con i suddetti media, Castillo ha fatto riferimento all'importanza della sua chiamata da parte della Disney di unirsi al cast di «Encanto» e lo ha messo in relazione con la sua carriera di attore, che va di pari passo con il suo aspetto di cantante, aggiungendo che «nella mia carriera è incredibile» e che il suo intervento nel il film non ha fatto eccezione.

«Sento che ogni volta che ho messo la mia voce dove mi è stata data l'opportunità, è stato così. Nell'album 'Absolute Control', quando il maestro Jairo Varela mi ha dato l'opportunità, sono stato in grado di farlo, e in 'El Joe, la leyenda' quando ho suonato Wilson Manyoma, mi hanno dato questa opportunità», aggiungendo che, in Colombia, a diverse idee artistiche è stata data continuità. Tuttavia, ha indicato che non c'è chiarezza sul livello di importanza che un attore o cantante afro che vuole apparire in entrambi i settori dovrebbe avere.

«Vorrei che ci fosse un team di consulenti culturali all'interno dei canali, perché continuo a vedere romanzi che registrano e non c'è presenza di ciò che appare in TransMilenio, in El Mío o sul trasporto di massa di Barranquilla», ha avvertito Mauro Castillo, che nel mezzo dell'intervista è stato sorpreso incontrare Serena Williams al gala degli Oscar e altro ancora quando gli ha fatto conoscere il suo concetto sul paese.

«Mi ha detto -Williams- 'Congratulazioni', e io ho detto 'Grazie... sì, vengo da Cali', e lei mi ha detto 'Com' è una popolazione agricola in Colombia? E io risposi: «Sì, certo, siamo cinque milioni» [Risate]. Immagina se un film straniero evidenzia che tutte le persone con tonalità della pelle diverse si siedono allo stesso tavolo, parlano e condividono. Questo è diverso», ha detto il cantante con stupore.

