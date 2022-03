Vicente Fox ha governato AMLO per la dichiarazione «simpleton» al massacro di Michoacán: «Che ramplón sei»

Vicente Fox si è scagliato contro il presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dopo la sua dichiarazione sul massacro di 20 persone registrate a Zinapécuaro, Michoacán, la notte del 27 marzo.

E, interrogato da questo evento, l'amministratore delegato si limitò a riferire che l'alterco nel palenque clandestino dei galli era il risultato di uno scontro tra gruppi rivali, possibilmente legati alla criminalità organizzata. Tuttavia, ha dichiarato che è stato incaricato il dispiegamento di una squadra per le rispettive indagini.

Così, l'ex presidente di Acción Nacional (PAN), attraverso il suo account Twitter, ha definito «semplice» la risposta dell'amministratore delegato a quello che potrebbe essere il peggior multi-omicidio nello Stato finora nel 2022.

Secondo l'ultimo rapporto del Ministero della Pubblica Sicurezza e Protezione (SSPC), Michoacán si è posizionato come l'entità con il maggior numero di omicidi intenzionali , registrando un cumulativo di 484 nei primi due mesi del 2022.

È stato in questo scenario sanguinoso che l'alterco è avvenuto lunedì, quando lo scoppio di proiettili è stato registrato intorno alle 22:30, lasciando, all'inizio, 19 persone senza vita (16 uomini e 3 donne) e almeno sei feriti, di cui uno è morto mentre si recava in ospedale per le loro cure.

All'arrivo sulla scena del crimine, elementi dell'ufficio del procuratore generale (FGE) hanno messo in sicurezza 15 veicoli di diversi modelli, oltre a più di 100 bossoli di calibro 7,62, raccolti in diversi punti dell'edificio.

Ciò è dovuto a una serie di attacchi di Fox contro il governo dell'amministratore delegato a causa dell'assenza di elementi di sicurezza che, ha detto, sono stati designati in aree diverse da quella corrispondente: «Più morti, molte persone innocenti, si accumulano sul conto già molto lungo: 'I morti di AMLO'», ha scritto in uno.

A Zinapécuaro, come in diversi comuni del Michoacán, operano organizzazioni criminali note come Cartello di Los Correa, Cartello di Nuova Generazione di Jalisco (CJNG), Cartello La Nueva Familia Michoacán e Cartello dei Cavalieri Templari, che stanno combattendo nel sangue e nel fuoco per il controllo di attività illegali come come la produzione e il traffico di metanfetamine, l'estorsione e il rapimento.

Va ricordato che il primo massacro nello stato è avvenuto il 28 febbraio a San José de Gracia, dove sono state uccise 17 persone che erano al funerale della madre di Alejandro García , alias El Pelón, membro della famiglia Michoacán.

Anche se, secondo quanto riportato dai media locali, era stato avvertito che non poteva più mettere piede nel villaggio, ha partecipato. Apparentemente, il cartello Jalisco Nueva Generación (CJNG) venne a conoscenza della sua presenza ai funerali che si svolgevano in via Reforma, e in seguito diversi furgoni con soggetti armati arrivarono sulla scena, prendendo in ostaggio diversi assistenti.

