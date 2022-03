Sebastián Lizarzaburu si riferisce a una festa con Andrea San Martín dove finisce per fare il passo di Anitta: «È stata la nostra piccola baldoria da quando eravamo genitori»

Questo fine settimana, Sebatián Lizarzaburu e Andrea San Martín hanno fatto notizia dopo essere stati sorpresi in una riunione in cui la modella non lo faceva beveva solo liquori dall'addome del suo partner, ma stava anche cercando di fare il passo di Anitta. Mentre è vero, molti hanno sottolineato che sono solo pochi genitori che si divertono, altri si sono chiesti dove fossero i più piccoli in quel momento. Ecco perché il modello non ha esitato a commentare il suo «piccolo grande gioco».

Attraverso un ampio messaggio, l'ex reality ha chiarito che dopo alcuni giorni in cui fatica ad andare avanti, meritava insieme ad Andrea San Martín di uscire e rilassarsi.

«Tutti voi che mi seguite sapete perfettamente come ogni giorno ottengo la «M» nel chamba, in palestra, a casa, aiutando gli altri a generare denaro, educare se stessi, motivarci, insegnare loro la disciplina, insegnare loro l'organizzazione e la perseveranza. E sanno tutto quello che ho ottenuto nello staff la scorsa settimana ed è per questo che ho festeggiato come dovevo farlo», ha iniziato Lizarzaburu.

A questa pubblicazione, ha allegato una foto in cui viene visto in piscina accanto alla madre di sua figlia. «E la foto è letteralmente dedicata alla nostra prima uscita e alla «piccola grande festa», meritata, in cui siamo entrati da quando eravamo genitori», ha detto il giovane.

NON HANNO TRASCURATO LE LORO FIGLIE

Lizarzaburu ha anche chiarito che in nessun momento hanno trascurato le bambine di Andrea, poiché questa uscita è stata pianificata per molto tempo.

«In effetti abbiamo programmato quel giorno con qualche mese di anticipo perché c'erano altri genitori nel gruppo. Quindi abbiamo parlato duramente, abbiamo fatto tutto ciò che doveva essere fatto a casa, abbiamo coordinato e adattato assolutamente tutto in modo che i bambini fossero affidati a qualcuno, in modo che la casa fosse pulita, in modo che il chamba fosse ordinato e controllato, in modo che il «cosa fare» sia fatto... e poi iniziamo bene, che non sempre essere fatto da ovvi motivi... ma erano così meritati che lo abbiamo ottenuto meglio e più duro di «Acapulco Shore», ha indicato con un'emoticon ridente.

«Sono uno dei pochi momenti in cui si può stare da soli senza figli, ovviamente monitorando costantemente telefonicamente o videochiamata ma con la tranquillità di essere stati anche loro in mini vacanza. È stato apprezzato così come è stato pensato per essere gustato. I compleanni sono stati celebrati, i risultati sono stati celebrati nel chamba, la prima uscita in discoteca si è tenuta da quando siamo genitori (insieme), è stata celebrata la chiusura della fine della stagione estiva, è stata celebrata per essere in un bel gruppo di persone. E mi includo anche con il detto: «Una volta a cinquecento... non fa male», ha concluso.

ANDREA SAN MARTÍN HA CERCATO DI FARE IL PASSO DI ANITTA

Andrea San Martín ha festeggiato la sua prima uscita paterna con Sebastián Lizarzaburu al punto di - nel bel mezzo di qualche drink di troppo - provare a fare il passaggio di Anitta. Quello che non ha notato è che la giovane donna indossava un abito con scollatura da infarto, quelli che in diverse occasioni hanno lasciato il seno esposto, come si può vedere nel video condiviso da Instarandula.

Vediamo anche l'ex modella che beve liquori dall'addome di Sebastian Lizarzaburu.

«Immodest, come le viene in mente di essere vestita così, ahah, con quel piccolo passo di Annita, ora esce la nonna e tutta la macchia. Dio mio, San Martín è andato a una festa con Sebastián Lizarzaburu», si sente dire con risate il giornalista Samuel Suárez, proprietario della piattaforma che ha diffuso i video.