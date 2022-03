Ricardo Mendoza riaccende le critiche alla sua piccola presa in giro dopo essersi identificato con Chris Rock: «Stai attento che l'accusa apra un'indagine su di te»

Dopo che Chris Rock è stato schiaffeggiato duramente da Will Smith per aver deriso l'alopecia di Jada Pinkett agli Oscar del 2022, il conduttore di Hablando Huevadas Ricardo Mendoza non ha esitato a usare il suo account Instagram per indicare che si sente identificato con il comico. Questa reazione ha presto generato critiche da parte degli utenti dei social media, che gli hanno chiesto dove fossero andate le sue scuse per aver deriso un minore che è stato aggredito sessualmente su un autobus.

Come ricorderete, l'attore ha ricevuto qualche mese fa aspre critiche per aver deriso la violenza sessuale subita da un minore, motivo per cui l'accusa ha deciso di aprire un'indagine per violazione dei diritti di bambini e adolescenti.

E anche se è uscito per scusarsi con la sua compagna Norka Gaspar, Ricardo Mendoza è riapparso deridendo le conseguenze del suo brutto scherzo.

«Chris Rock, perché so cosa stai passando. Fai attenzione che l'accusa apra un'indagine per te... e tu hai sbucciato», ha scritto Ricardo, etichettando Chris Rock.

Ha anche fatto riferimento alla battuta che ha finito per far arrabbiare direttamente Will Smith. «Per me la battuta di Chris Rock sulla moglie di Will Smith era morbida, ma è ancora umorismo oscuro», ha scritto.

Va ricordato che Chris Rock è stato schiaffeggiato in faccia da Will Smith per aver deriso la calvizie della moglie, che soffre di alopecia. Sebbene l'attrice abbia parlato apertamente del male della denuncia, è un argomento piuttosto delicato per lei.

Ricardo Mendoza si sente identificato con Chris Rock. (Foto: Instagram)

Questi post hanno presto suscitato scalpore sui social network, perché sebbene fosse scritto nelle loro storie, molti hanno preso screenshot e si sono presi cura di condividerli, ricordandogli la presa in giro che ha fatto su un programma YouTube su un minore aggredito sessualmente.

SI RIACCENDONO LE CRITICHE A RICARDO MENDOZA

«Ricordi quando Ricardo Mendoza è uscito per scusarsi presumibilmente in difficoltà? Ecco il Signore, poche settimane dopo, senza aver imparato nulla». , un utente ha scritto dei commenti del comico sul suo account Instagram.

«Ricordando un po' la brutta battuta di Ricardo Mendoza sulla ragazza molestata su un autobus. Per tutto ciò che ci sono dei limiti, cosa faresti se qualcuno ti facesse una battuta ogni 1 minuto e si facesse beffe e umiliazioni?» , ha detto un altro seguace.

«Ricardo Mendoza (colui che ha deriso un minore che è stato molestato su un autobus): «Per me la battuta sulla moglie di Will Smith era morbida, è umorismo oscuro». Qualcuno pensava davvero che questo idiota avrebbe cambiato o imparato qualcosa? La stupidità non viene portata via da nessuno...» , ha detto un altro utente.

