Reinaldo Rueda invia elogi per Pékerman

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Venezuela v Bolivia - Estadio Agustin Tovar, Barinas, Venezuela - January 28, 2022 Venezuela coach Jose Pekerman. Picture taken January 28, 2022 REUTERS/Manaure Quintero

Questo martedì la squadra nazionale colombiana giocherà la sua vita contro il Venezuela a Puerto Ordaz, che avrà una vecchia conoscenza in panchina; José Néstor Pékerman, che ha portato la squadra di caffè a due coppe del mondo (Brasile 2014 e Russia 2018) e che ora sarà il giudice del 'Tricolor' che è alla ricerca di un posto nel ripescaggio del Qatar 2022.

Va ricordato che, con José Néstor Pékerman, la squadra nazionale colombiana ha avuto la sua migliore prestazione in un campionato del mondo raggiungendo i quarti di finale in Brasile 2014 quando è caduto alla gente del posto 2-1 e dove James Rodríguez ha toccato la gloria vincendo la Scarpa d'Oro dopo aver finito marcatore in quel concorso.

Il Rosarino ha sempre mostrato la sua ammirazione per il nostro Paese, da quando ha una figlia colombiana nata quando Pékerman difendeva i colori dell'Independiente Medellín negli anni settanta. E nonostante sia in prima fila, l'argentino ha un affetto molto speciale per la Colombia.

Ha condotto tre partite al timone del 'Vinotinto' con un punteggio di due sconfitte subite per mano di Uruguay e Argentina mentre il suo debutto è stato con una sconfitta contro la Bolivia 4-1 in condizioni di casa. I loro leader accumulano otto gol subiti e cinque a favore.

Potrebbe interessarti: non c'è speranza? Ecco come vanno le scommesse sulla partita tra Venezuela e Colombia

Durante l'ultima conferenza stampa, il professor Reinaldo non ha lesinato nel riconoscere il lavoro dell'ex tecnico «Albiceleste» prima della partita contro la nazionale venezuelana allo stadio CTE Cachamay.

L'unica opzione che la squadra nazionale colombiana ha per qualificarsi per il Qatar 2022 è attraverso il percorso di ripescaggio e non è sufficiente battere il Venezuela, che non batte come visitatore dalle qualificazioni dal 15 dicembre 1996, quando vinse 2-0 a San Cristobal con i gol di Jorge Bermudez e Ivan René Valenciano.

Se raggiungono i tre punti sul suolo venezuelano, la squadra di Reinaldo Rueda dovrà aspettarsi che il Perù cada a Lima in Paraguay, che darebbe loro il biglietto per giocare il ripescaggio contro gli Emirati Arabi Uniti o l'Australia rispettivamente.

Un pareggio complicherebbe ulteriormente la situazione in Colombia, perché oltre al risultato avverso che gli alunni di Ricardo Gareca devono avere, dovrà guardare a Santiago del Cile, dove gli Australi affrontano i «Charrúas».

Mentre le statistiche stanno per essere infrante, la verità è che le volte in cui José Néstor Pékerman ha affrontato la Colombia non ha mai perso. Va ricordato che l'ex allenatore del Toluca ha avuto un passaggio riuscito attraverso l'Argentina U20.

Questa sarà la quarta volta che Rueda e Pékerman si affronteranno nel turno di qualificazione in cui il gaucho deve vincere con due vittorie e una sconfitta.

CONTINUA A LEGGERE: