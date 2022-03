Perché si dice che Emilio «El Indio» Fernández abbia ispirato la statuetta degli Oscar

Durante la cerimonia degli Oscar 2022 sono state vissute tutte le emozioni: gioia, rabbia, tristezza, malinconia, ecc. Ci sono stati anche momenti indimenticabili e alcuni ricordi che si sono rivelati fatti e miti interessanti per alcuni spettatori.

Uno di questi è stato menzionato dall'attore colombiano John Leguizamo, che ha prestato la sua voce al personaggio di Bruno nel film Encanto, ha ricordato la storia che racconta come Emilio era El Indio Fernández, un grande attore e regista messicano, è stato l'ispirazione per la statuetta che è presentato ai vincitori.

Prima di presentare l'atto della canzone «Non si parla di Bruno», ha detto che «I vincitori avranno 15 centimetri del Messico a casa», come riferimento a questo mito che è stato tenuto per decenni nella bocca della gilda e degli spettatori.

«El Indio» Fernández è stato riconosciuto a livello internazionale per il suo lavoro, così ha trascorso un periodo a Hollywood, dal 1920, per diversi anni per acquisire quell'esperienza e lasciare il segno su uno dei palcoscenici più importanti per il cinema mondiale.

Dolores del Río avrebbe proposto «Indio» Fernández come modello (Foto: Twitter @CinetecaMexico)

Grazie a questo soggiorno e alla sua amicizia con Dolores del Río, iniziarono le voci sull'ispirazione per la statuetta d'oro, poiché l'attrice era sposata con Cedric Gibbons, uno dei fondatori dell'Accademia delle arti e delle scienze cinematografiche, incaricato di progettare il premio nel 1928.

Quando lo faceva, si dice che quando arrivò il momento fosse necessario un modello, così il messicano presentò Fernández, che presumibilmente accettò, si spogliò ed era un pezzo chiave nel formare questo riconoscimento.

Nonostante il fatto che il pubblico messicano e latino fosse molto orgoglioso di sapere che uno degli attori più noti ha avuto un così grande contributo negli Stati Uniti e nel mondo cinema, Academia ha negato la versione.

«Una figura stilizzata di un cavaliere che impugna una spada crociata in piedi su una bobina di pellicola con cinque radio che rappresentano i cinque rami originali dell'Accademia (attori, registi, produttori, tecnici e scrittori). Nessun modello è stato utilizzato durante il processo di progettazione», hanno pubblicato sul sito ufficiale.

Sicuramente i cuori di molti si sono spezzati leggendo questa descrizione, ma la storia rimarrà per sempre nei registri delle cerimonie dopo questo 27 marzo, così come nei ricordi delle persone che sosterranno sempre la versione che «El Indio» Fernández era il vero modello della statuetta.

Eugenio Derbez ha vinto il premio per il miglior film per il suo ruolo in «CODA» (Foto: Reuters/Mike Blake)

Un messicano che si è distinto anche in questo 94° Oscar è stato E ugenio Derbez, che ha vinto il premio per il miglior film per la sua partecipazione al film CODA. Dai social network ha preso le applausi e il riconoscimento degli spettatori, così ha deciso di festeggiarlo a distanza con i messicani.

Dai suoi social network ha diffuso un messaggio entusiasmante nel bel mezzo della celebrazione del suo trionfo agli Oscar del 2022. Visibilmente contento della vittoria, ha caricato sui social il video del momento in cui Lady Gaga e Liza Minelli hanno presentato la categoria del miglior film, che ha rivelato, dopo l'apertura della busta, che non era altro che CODA, il film a cui ha partecipato.

«Viva il Messico!!! , stasera il vincitore è stato l'inclusione. Viva l'arte del cinema. CODA ha dimostrato che si può sempre fare la storia, anche senza grandi nomi o budget, ma mettendoci tutto il cuore», sono state le parole che ha scritto nella prossima pubblicazione.

