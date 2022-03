Oscar 2022: perché si sono ricordati di Eduardo Yáñez dopo che Will Smith ha colpito Chris Rock

La cerimonia degli Oscar del 2022, la prima di persona dopo la sospensione a causa della pandemia di COVID-19, ha lasciato momenti indimenticabili. Gli attori che vincono la statuetta per la prima volta, sorprese in alcune categorie, ma tutti non dimenticheranno mai questo gala a causa di un fatto che è uscito dalla sceneggiatura di La Academia.

Will Smith, un famoso attore che ha vinto il suo primo Oscar per il suo ruolo nel film King Richard: A Winning Family, ha colpito in faccia il comico Chris Rock dopo che quest'ultimo ha scherzato con il alopecia subita dalla moglie di Smith, Jada Pinkett Smith, prima di presentare il vincitore del premio per il miglior documentario.

Questo momento imbarazzante è stato trasmesso in diretta televisiva, anche se in alcuni paesi hanno censurato la discussione dopo il colpo di stato. Tuttavia, il dialogo tra i due ha iniziato a circolare sui social e la richiesta che, tra gli insulti, Will Smith ha fatto a Rock:

I netizen hanno reagito immediatamente a un pugno nel mezzo della cerimonia. Alcuni hanno applaudito il modo in cui ha difeso sua moglie, ma altri non sono d'accordo con la reazione violenta dell'attore. Anche se erano tutti d'accordo su qualcosa: aver insultato Jada Pinkett a causa del suo aspetto e dell'alopecia di cui soffre.

Un altro settore dei social media non ha perso il momento di ricordare un evento simile, ma di prendere le distanze necessarie, con protagonista l'attore messicano Eduardo Yáñez contro un giornalista durante un tappeto rosso.

Quel giorno, nell'ottobre 2017, durante la presentazione del servizio cinematografico Pantaya a Los Angeles, in California, ha schiaffeggiato il giornalista di intrattenimento Paco Fuentes, che ha partecipato al programma El Gordo y la Flaca, trasmesso sulla rete Univision.

La reazione di Yáñez fu perché Fuentes lo interrogò su un incidente che suo figlio aveva recitato negli Stati Uniti. Il giovane ha aperto un conto su una piattaforma di donazioni per essere sostenuto con denaro per riparare la sua auto dopo un incidente.

«Se sei così preoccupato per mio figlio, gli mandi i soldi, amico, o vai a dirglielo», rispose l'attore infastidito.

«Le persone sono quelle che sono preoccupate», ha detto il giornalista, che ha scatenato una reazione più violenta da parte dell'attore. «È una merda*, è quello che dici in modo che le persone entrino in ciò che non gli interessa», ha detto Yáñez poco prima di schiaffeggiare il giornalista.

L'incidente ha causato grandi polemiche e sebbene subito dopo Yáñez si sia scusato su Twitter, i meme sono scoppiati e Fuentes ha deciso di avviare un processo legale che ha vinto nel 2020 e con il quale ha ottenuto una grossa somma di denaro come riparazione per il colpo di stato di Yañez.

In questo contesto, la gente ha ricordato questo momento e lo ha confrontato con quello che è successo agli Oscar del 2022. Tra meme e barzellette, le piattaforme digitali erano piene di ricordi. Alcuni hanno anche sottolineato che Yáñez sarebbe orgoglioso di quel colpo che ha fatto rimbombare il microfono indossato da Chris Rock.

Hanno anche menzionato, come curiosità, quell'attore Eugenio Derbez, che ha vinto una statuetta grazie alla vittoria di CODA come miglior film , era presente in entrambi gli eventi. Con lo schiaffo di Yáñez era esattamente dietro il momento; mentre nel colpo di stato di Smith era mescolato tra il pubblico.

Anche il programma Se Vale, che è stato trasmesso su Televisa, è entrato nelle battute delle persone, poiché hanno ricordato che in ogni occasione in cui un ospite ha subito un enorme incidente, la produzione ha suonato la canzone «Arremangala, repujala» per i presentatori a ballare, una situazione che potrebbe essere ripetuta al Oscar 2022.

CONTINUA A LEGGERE