Oscar 2022: CODA ha fatto la storia come miglior film agli Oscar

Il film CODA ha fatto la storia questa domenica essendo stato riconosciuto alla cerimonia degli Oscar 2022 per il miglior film. Ed è la prima volta che una produzione da una piattaforma di streaming vince il premio per la categoria più importante.

Il dramma su una famiglia sorda diretto da Sian Heder ha vinto anche l"Academy Award per la migliore sceneggiatura adattata e il miglior attore non protagonista per Troy Kotsur, riuscendo a battere i forti contendenti dei tradizionali studi hollywoodiani.

