Oscar 2022: Chris Rock ha sporto denuncia contro Will Smith dopo essere stato aggredito dall'attore? Le autorità hanno già parlato

Questa domenica, 27 marzo, i partecipanti che si sono riuniti al Dolby Theatre di Los Angeles hanno assistito a uno dei momenti più imbarazzanti della storia degli Oscar. Will Smith si alzò dal suo posto, si avvicinò al palco e davanti a tutto schiaffeggiò forte Chris Rock, che osò deridere l'alopecia di Jada Pinkett. Come ricorderete, l'attrice ha parlato apertamente della sua malattia ma ha accettato che si tratti di un argomento piuttosto delicato per lei.

Anche se è vero, ci sono molti che sono favorevoli all'atteggiamento del cantante, un altro respinge la violenza che Smith ha esercitato contro il Rock. Tuttavia, questo non si ferma qui, poiché l'aggressione è stata vista da tutti e il comico ha abbastanza armi per sporgere denuncia contro il protagonista di re Riccardo e chiedere una pesante sanzione per lui.

Cosa farà Chris Rock? A tal fine, abbiamo già una risposta. Il dipartimento di polizia di Los Angeles ha riferito che il comico non sporgerà denuncia contro il vincitore come miglior attore in questo ultimo gala degli Oscar.

«La persona coinvolta si è rifiutata di presentare un rapporto di polizia», ha detto l'autorità in un comunicato.

«Gli enti di ricerca della polizia di Los Angeles sono a conoscenza di un incidente tra due persone durante il programma degli Academy Awards. L'incidente ha coinvolto un individuo che schiaffeggia un altro», si può leggere.

«La persona coinvolta si è rifiutata di presentare un rapporto della polizia. Se la parte coinvolta vuole un rapporto della polizia in un secondo momento, la polizia di Los Angeles sarà disponibile per completare un rapporto investigativo», ha aggiunto.

Da parte sua, Rock non ne ha parlato né dopo la cerimonia né attraverso i social media. Molta è l'aspettativa tessuta dopo questo incidente che ha scioccato i fan e gli amanti del cinema di Will Smith.

Come ricordi, Smith non si limitò a schiaffeggiare Rock, ma gli urlò anche: «Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua bocca», mettendo a tacere il pubblico e sbalordito Chris, che ha continuato la sua presentazione senza riferirsi più alla calvizie di Jada.

WILL SMITH E LE SUE SCUSE DOPO AVER BATTUTO CHRIS

Will Smith si è scusato con l'Academy durante il suo discorso di ringraziamento dopo l'Oscar come miglior attore per il film King Richard. Sebbene non si riferisse direttamente all'incidente in cui aveva recitato pochi minuti fa, il protagonista di re Riccardo ha tenuto un discorso emotivo che avrebbe molto a che fare con l'accaduto.

Apparentemente, Smith e la sua famiglia non si sarebbero divertiti dopo la malattia che Jada sta affrontando, quindi toccare l'argomento e più come una presa in giro è sensibile per gli Smith Pinketts.

«Lo so, per fare quello che facciamo, dobbiamo essere in grado di sopportare gli abusi. Devi riuscire a convincere la gente a parlare pazzamente di te. In questo settore, devi essere in grado di convincere la gente a mancarti di rispetto», ha detto l'attore in lacrime.

«Devi sorridere e far finta che vada bene. Ma Richard Williams (il suo personaggio in King Richard) e quello che amo, quello che Denzel [Washington] mi ha detto qualche minuto fa: 'Nei tuoi momenti migliori, stai attento, è allora che il diavolo viene per te'», ha aggiunto.

Will Smith ha concluso rivolgendosi all'Accademia. Dopo essersi scusato, ha detto che spera di essere invitato di nuovo l'anno prossimo.

CONTINUA A LEGGERE: