Lo stimolo fiscale sull'IEPS rimarrà al 100% per la terza settimana consecutiva

Per la terza settimana consecutiva, l'accisa sulla produzione e sui servizi (IEPS) per i carburanti rimarrà al 100% fino al primo giorno di aprile, ha riferito il governo del Messico attraverso il Ministero delle Finanze, come un modo per mantenere il costo della benzina di fronte all'aumento dei prezzi nel mercato internazionale.

Il conflitto tra Russia e Ucraina ha colpito principalmente i prezzi delle materie prime e dei prodotti energetici, che possono riflettersi negli alti prezzi del petrolio e nei prezzi internazionali.

In questo modo, la raccolta dello IEPS per benzina normale, benzina premium e diesel è stata eliminata, come stimolo fiscale da parte del governo federale per non influire sull'economia dei consumi, una misura che è stata presa dall'inizio di marzo su base consecutiva.

Tuttavia, secondo uno studio di BBVA Research, se ci fosse un aumento del 33,3% dei prezzi internazionali della benzina avrebbe un impatto negativo sulla raccolta da parte di IEPS di benzina e diesel del -72,8% a un tasso trimestrale.

I prezzi del carburante possono variare in base al costo di riferimento, alle tasse, al trasporto e allo stoccaggio (Foto: Archivio)

Nel frattempo, i prezzi della benzina per questo lunedì 28 marzo in Messico, secondo i dati della Energy Regulatory Commission, sono i seguenti:

Benzina normale (magna): 21,35 pesos per litro.

Benzina premium: 23,33 pesos per litro.

Diesel: 22,83 pesos per litro.

Tuttavia, va ricordato che i prezzi possono variare in base al costo di riferimento (che si basa sui prezzi internazionali del petrolio ed è quotato in dollari a livello globale), alle tasse e alla logistica, come il trasporto e lo stoccaggio.

In questo modo, gli automobilisti messicani risparmierebbero circa 5,49 pesos al litro per la benzina normale; 4,63 pesos per Premium e circa 6,03 pesos per litro di diesel.

Allo stesso modo, il Ministero delle Finanze ha leggermente aumentato lo stimolo fiscale aggiuntivo dal 26 marzo al 1 aprile, in modo che un importo supplementare di 2,44 pesos sarà fornito per la benzina magna, mentre per il premium e il diesel sarà rispettivamente di 1,66 e 4,07 pesos.

In questo senso, gli incentivi totali concessi dal governo federale sono i seguenti: per la magna è di 7,93 pesos, per il premio è di 6,30 pesos e per il diesel è di 10,10 pesos.

Gli incentivi totali concessi dal governo federale sono i seguenti: per la magna è di 7,93 pesos, per il premio è di 6,30 e per il diesel è di 10,10 pesos (Foto: Twitter @imcomx)

Secondo uno studio condotto dall'Istituto messicano per la competitività (IMCO), il Ministero delle finanze potrebbe perdere più di 200 miliardi di pesos nel resto dell'anno a causa delle perdite perse dalla raccolta IEPS.

Se la miscela messicana dovesse mantenere un comportamento lineare fino alla fine del 2022, con una media annua di $70 al barile, le finanze pubbliche potrebbero perdere circa 119,3 miliardi di pesos.

Tuttavia, nella sua conferenza mattutina del 28 marzo, il presidente Andrés Manuel López Obrador ha indicato che la miscela di petrolio messicana era di 110 dollari al barile. In questo scenario, IMCO ha avvertito che le perdite sarebbero pari a 205,5 miliardi di pesos.

Infine, IMCO ha osservato che «a seguito delle pressioni sui prezzi del petrolio nella congiuntura attuale, le finanze pubbliche in Messico saranno influenzate in due modi». Da un lato, le entrate derivanti dallo IEPS sarebbero ridotte per stabilizzare il prezzo della benzina e, dall'altro, aumenterebbero le entrate petrolifere derivanti dal Mexican Export Blend (MME).

