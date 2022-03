La nipote di Pedro Castillo ha ottenuto ordini di servizio per S/18.000 presso MTC

Fany Yakely Oblitas Paredes, la nipote politica del presidente Pedro Castillo, avrebbe beneficiato di due contratti con il Ministero dei Trasporti e Comunicazioni nello stesso mese, il che ammontava al numero di 18 mila soli.

Oblitas Paredes, nipote di Lilia Paredes, è una contabile e i suoi ordini di servizio sono stati vinti il 4 febbraio di quest'anno (per 6.000 suole), e il 24 dello stesso mese (per 12.000 suole).

Il programma Panorama è andato a casa della nipote del presidente, a Chorrillos, che in un primo momento ha negato di aver ricevuto gli ordini di servizio. Tuttavia, di fronte alle prove, lo ha ammesso, ma ha detto che è stata una coincidenza, nonostante il primo ordine sia stato approvato solo un giorno dopo essere stato dichiarato capace di offrire servizi allo Stato.

VICINANZA A PEDRO

Anche la nipote del presidente, da parte della moglie, era presente al giuramento del capo dello Stato e, secondo Panorama, avrebbe fatto parte delle persone che hanno organizzato la festa di compleanno della nipote del presidente.

Inoltre, registra 12 visite al Palazzo del Governo tra agosto e ottobre 2021.

Registra inoltre un incontro con un ex consigliere dell'ufficio ministeriale MTC, il 24 settembre 2021. Fany Oblitas ha detto che era perché aveva fatto domanda per una posizione presso Provías come «analista contabile III» e voleva sapere quale fosse la procedura. «L'ho fatto in modo personale», ha detto.

PRIMO ORDINE DI SERVIZIO

La prima ordinanza è datata 4 febbraio 2022 per conferire il Servizio per la preparazione di valutazioni preliminari e imputazioni di pagamenti effettuati da quelli amministrati negli AEC. L'importo era di 6mila suole per un mese. Solo un giorno aveva fatto la procedura per diventare fornitore dello Stato.

Panorama ha indicato che l'importo è stato raccolto da Fany Oblitas, che ha detto che parte del suo lavoro era quello di aggiornare i dati.

«C'è un'evidente violazione etica perché c'è un flagrante conflitto di interessi tra una persona che è vicina al presidente, perché è la nipote della first lady e contratta con lo Stato in modo così evidentemente irregolare», ha detto Eduardo Herrera, direttore esecutivo del Privy Anti- Consiglio per la corruzione

SECONDO ORDINE DI SERVIZIO

Il secondo ordine di assistenza è stato datato 24 febbraio 2022 per Sutran, che appartiene a MTC. Il servizio era «gestione specializzata nella gestione delle informazioni per la sotto-gestione del controllo e della gestione dei veicoli.

La cifra che stava per raccogliere era di 12.000 suole per tre mesi. Tuttavia, Fany Oblitas ha assicurato di aver rifiutato l'ordine dopo che le accuse sono state ascoltate nel MTC.

