La guerra di Putin è un modello per Xi a Taiwan: gestore di fondi ESG

(Bloomberg) — Per Sonia Kowal, che gestisce uno dei più antichi fondi di investimento socialmente responsabili, l'invasione russa dell'Ucraina e la conseguente condanna internazionale attraverso sanzioni potrebbero essere una prova generale per la Cina.

Il governo cinese sta trattando il capitalismo come un «punto di sosta sulla strada del socialismo» e sta sempre più frenando il suo un tempo «capitalismo senza restrizioni», ha detto della seconda economia più grande del mondo.

«Ciò che ci preoccupa è che i rischi aumenteranno ancora di più in futuro», ha dichiarato Kowal, presidente di Zevin Asset Management a Boston. «Il governo cinese non è in debito con nessuno se non verso se stesso».

La 44enne investitrice si è detta preoccupata che l'attacco non provocato di Vladimir Putin all'Ucraina possa avere il presidente Xi Jinping a pensare a cosa fare di Taiwan, che la Cina considera parte del suo territorio. E se decidi di agire, il rischio per i mercati finanziari supera di gran lunga la guerra in Ucraina, perché gli investimenti globali in Cina mettono in ombra quello della Russia.

Cina rappresenta circa il 30% dei benchmark dei mercati emergenti, mentre la Russia rappresentava meno del 5% prima di invadere l'Ucraina. Utilizzando un'altra metrica, i fondi che esaminano i fattori ambientali, sociali e di governo societario hanno almeno 290 miliardi di dollari assegnati agli asset cinesi, che è circa 15 volte l'importo che avevano nelle attività russe prima della guerra, secondo i dati raccolti da Bloomberg.

Zevin, che ha gestito $720 milioni alla fine di febbraio, non ha deciso se vendere le sue partecipazioni nelle due società cinesi di proprietà della società, ha detto Kowal. Non voleva identificare le aziende.

Kowal, i cui nonni erano rifugiati dall'Ucraina quando faceva parte dell'Unione Sovietica, ha affermato che gli investitori sostenibili non dovrebbero investire in Russia. La sua invasione della Georgia del 2008 e l'annessione della Crimea sei anni dopo sono stati evidenti segnali di avvertimento che gli investitori avrebbero dovuto evitare il Paese, ha detto.

Per quanto riguarda la Cina, la posta in gioco è molto più importante perché il paese è una parte fondamentale delle catene di approvvigionamento globali, poiché producono di tutto, dagli smartphone agli escavatori. Sarà «quasi impossibile» per gli investitori liberarsi della loro esposizione alle catene di approvvigionamento, ha affermato Kowal.

«Dobbiamo capire come usare un bisturi in Cina», ha detto Kowal. «E l'imprevedibilità delle azioni del governo può essere diretta a diversi settori. In qualità di investitore senza una presenza sul campo, come faremo a sapere quale sarà il prossimo obiettivo?»

Kowal ha iniziato la sua carriera negli investimenti per la sostenibilità circa 15 anni fa ed è entrato in Zevin nel 2009. L'azienda è stata fondata alla fine degli anni '90 da Robert Zevin, un pioniere degli investimenti socialmente responsabili che ha lasciato l'azienda quattro anni fa.

La più grande strategia di Zevin, Global Appreciation, ha perso l'8,6% di valore netto nei primi due mesi di quest'anno. L'anno scorso, ha ottenuto un rendimento del 15% e un utile annualizzato del 17,7% negli ultimi tre anni. Questo è più o meno in linea con il suo benchmark, una combinazione dell'indice MSCI ACWI e dell'indice Intermediate US Government/Credit di Bloomberg.

Kowal ha affermato che il forte interesse per gli investimenti sostenibili diminuirà quando gli investitori si renderanno conto che molti fondi che prevalgono sulle loro credenziali ESG (ambientali, sociali e di corporate governance) hanno scarso impatto nel mondo reale. Gli investitori e le fondazioni basate sulla fede sono probabilmente i primi a spostare i loro soldi dai fondi etichettati ESG a fondi socialmente responsabili che meglio si adattano alle loro missioni e valori, ha detto.

«Tutti stanno cercando di convincere i propri clienti che stanno avendo un impatto, ma in realtà, non stiamo vedendo molti risultati comportamentali nonostante l'ondata di denaro», ha detto Kowal. «Il lavaggio a impatto è un grosso problema».

