La diapositiva di Juan Orlando Hernández: dalla presidenza honduregna a una possibile condanna per traffico di droga negli Stati Uniti

Juan Orlando Hernández trascorrerà le sue prossime notti nelle stesse celle dove si trovavano i grandi trafficanti di droga honduregni prima di viaggiare estradati negli Stati Uniti.

Non era passato un mese da quando JOH, come è conosciuto in Honduras con le sue iniziali, ha lasciato la presidenza della repubblica quando il 16 febbraio un giudice, Edwin Ortez, ha deciso che Hernández dovrebbe rimanere fino al 16 marzo in una cella del distretto di polizia che funge da base della forza speciale Cobra a Tegucigalpa, la capitale del paese.

Gli Stati Uniti accusano Hernandez di tre crimini: cospirazione per importare sostanze controllate (droghe) negli Stati Uniti», in particolare 500.000 chilogrammi di cocaina; cospirazione per usare armi da fuoco per importare stupefacenti negli Stati Uniti; e cospirazione per istigare l'uso di armi.

Se estradato, processato e condannato, Hernandez potrebbe affrontare pene detentive che vanno dai 10 anni all'ergastolo.

E se i casi di altri trafficanti di droga honduregni processati e condannati negli Stati Uniti per traffico di droga sono indicativi, è molto probabile che Juan Orlando Hernandez dovrà trascorrere il resto della sua vita in una prigione federale degli Stati Uniti. Suo fratello, Juan Antonio «Tony» Hernández, è stato condannato nel marzo 2021 all'ergastolo più 30 anni di carcere con le stesse accuse che l'ex presidente deve affrontare.

Ironico. Hernández sarà soggetto alle norme legali sull'estradizione che lui stesso ha promosso nel 2012, quando era presidente del Congresso e iniziò l'ascesa politica che lo avrebbe portato, due anni dopo, alla presidenza della repubblica.

Tiony Hernández, el hermano de JOH, ya fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico en Estados Unidos (AP)

Il 19 gennaio 2012, Hernandez ha firmato un decreto legislativo che modifica l'articolo 102 della Costituzione honduregna, che fino ad allora affermava: «Nessun honduregno può essere espatriato o consegnato dalle autorità a uno Stato straniero». Con l'emendamento è stata aggiunta un'eccezione per «reati di traffico di droga di qualsiasi tipo».

Quando Hernández firmò quell'emendamento, l'Honduras aveva appena vissuto il trauma di un colpo di Stato che, nel 2009, aveva deposto l'allora presidente Manuel Zelaya, alleato del Venezuela di Hugo Chávez e che aveva flirtato con la rielezione. Dopo la caduta di Zelaya, il Partito Nazionale di Hernandez è salito al potere, sia al Congresso che all'Esecutivo nel 2010, quando Porfirio «Pepe» Lobo, ora anche lui preso di mira per il traffico di droga, è stato eletto presidente.

Gli Stati Uniti, che allora avevano Barack Obama come presidente, hanno sostenuto l'ascesa del National Party in cambio, tra le altre cose, del nuovo governo honduregno che mostra fermezza nella lotta contro il traffico regionale di droga. L'Honduras era già in quegli anni il principale ponte di droga che viaggiava dal Venezuela e dalla Colombia ai mercati statunitensi.

Barack Obama apoyó en un comienzo a Hernández, quien se mostró comprometido en la lucha contra el narcotráfico y facilitó la extradición de algunos capos a Estados Unidos

Dall'inizio del suo primo mandato presidenziale - è stato rieletto nel 2017, sempre con il sostegno di Washington - Hernandez ha usato l'estradizione per liberarsi dei trafficanti di droga che, sarebbero stati poi conosciuti dalle indagini giudiziarie statunitensi, erano alleati dei fratelli Hernandez nel business della cocaina.

Oggi, Juan Orlando Hernández si prepara a percorrere lo stesso percorso di chi ha preceduto lui sulla strada per cortes americani. Per gli stessi crimini.

Catene e una vecchia conoscenza

Il destino ha giocato brutti scherzi a Hernandez negli ultimi giorni. Non è solo che gli Stati Uniti lo richiedono, sono anche i personaggi e i luoghi che deve affrontare, oggi come prigioniero perseguito.

Nel pomeriggio del 15 febbraio, quando ha lasciato la sua casa in un quartiere esclusivo di Tegucigalpa per arrendersi alle autorità, Hernández si è imbattuto in un volto familiare, quello del generale Ramón Sabillón, un ex capo della polizia nazionale che ha difeso quando era presidente e che oggi è il ministro di sicurezza nel governo di Xiomara Castro.

«Siamo qui per darti tutte le garanzie e garantire la tua sicurezza», ha detto Sabillón a Hernandez la mattina del 15 febbraio, quando l'ex presidente, dopo aver salutato la moglie, è uscito dal cancello principale sulla strada, dove lo stavano aspettando decine di agenti di polizia guidati dal generale.

Hernandez e Sabillón si strinsero la mano prima che un agente mettesse le catene alle mani e ai piedi con cui si sarebbe recato nella cella dei Cobras.

Il generale e il politico hanno una storia lunga e conflittuale. Il presidente non si fidava del poliziotto, ma ha dovuto sopportarlo per alcuni mesi del suo primo mandato perché Sabillón era l'uomo di fiducia delle agenzie statunitensi schierate in Honduras, in un contesto che, come è stato detto, è stato segnato dalla sorveglianza di Washington sulla lotta alla droga.

Juan Orlando Hernández, tras su arresto el martes pasado a la salida de su casa en Tegucigalpa. Permancerá encarcelado a la espera de que la Justicia se expida sobre el pedido de extradición REUTERS

Quando, nel 2013, JOH ha consolidato i patti con i trafficanti di droga nell'Honduras occidentale, da cui lui e la sua famiglia provengono, l'Agenzia di controllo della droga degli Stati Uniti (DEA) e gli uomini del generale Sabillón stavano già seguendo da vicino le orme di capos come la Valle Valle e Alexander Ardón, un sindaco del National Partito coinvolto anche nel traffico di droga e che era uno dei principali alleati del Hernandez.

Fu Ardon, anch'egli espatriato negli Stati Uniti, a fornire i dettagli del coinvolgimento di Juan Orlando e di suo fratello Tony nell'attività alle autorità giudiziarie statunitensi. Ha detto, ad esempio, che Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, ha dato un milione di dollari per la campagna presidenziale di JOH nel 2013.

Sabillón, come ha detto Infobae, è stato l'architetto dell'operazione per catturare la Valle nel 2014. Il presidente, ha detto due alti funzionari che hanno lavorato fianco a fianco con il generale in quegli anni, volevano eliminare i capos per impedire loro di finire estradati e alla fine offrire testimonianza nei tribunali statunitensi. Sabillón, senza dirlo a Hernández, catturò la Valle e li portò nelle celle Cobra a Tegucigalpa.

Fu lì, in quelle celle, che le Valli spiegarono a Sabillón la partecipazione di Tony Hernández e di suo fratello nella mappa del traffico di droga nell'Honduras occidentale. Il generale ha poi fornito indizi su questa testimonianza a un giornalista honduregno. Quando la questione è diventata pubblica, Juan Orlando Hernández ha rimosso Sabillón dalla polizia. Il capo della polizia è fuggito negli Stati Uniti. Uno dei suoi primi eventi pubblici dopo essere stato nominato Ministro della Sicurezza dal neopromosso presidente Xiomara Castro: coordinare la cattura di JOH.

Una lunga lista di partner

Finora, i pubblici ministeri statunitensi che hanno preparato l'atto d'accusa di Juan Orlando Hernandez non hanno rilasciato tutti i dettagli del caso che presenteranno contro l'ex presidente nel tribunale di New York, ma le stesse testimonianze che sono servite a condannare suo fratello Tony danno indizi su tutte le accuse che JOH ha potuto sentire durante il processo.

Oltre all'incursione nelle rotte che dominavano la Valle a ovest, l'ex presidente Hernandez si alleò con Giovanny Fuentes, un boss del nord dell'Honduras che fungeva da collegamento tra la Valle e la banda di Los Cachiros, la banda più potente del nord-est del paese, dove arriva la maggior parte delle spedizioni di cocaina dalla Colombia e dal Venezuela.

Fuentes, anch'egli espatriato negli Stati Uniti, aveva un laboratorio di droga a Choloma, una città industriale tra San Pedro Sula e Puerto Cortes, la più importante del paese, che produceva tra i 300 ei 500 chili di cocaina al mese. Fuentes ha detto ai procuratori statunitensi che JOH era il suo partner in quella società e che anche lui aveva donato alle campagne politiche dell'ex presidente e del suo partito.

JOH escucha los cargos en su contra tras ser arrestado via REUTERS

Un altro trafficante di droga che ha parlato di JOH è Devis Leonel Rivera Maradiaga, uno dei boss di Los Cachiros, anch'egli perseguito negli Stati Uniti. Ha detto, nel marzo 2021, che anche lui aveva inviato denaro a Juan Orlando Hernandez nel 2012:250.000 dollari per la campagna presidenziale dell'anno successivo. Rivera Maradiaga ha detto di aver dato i soldi a Hilda Hernández, sorella di Juan Orlando, e che era a capo della sua campagna presidenziale.

Già nel 2018, quando suo fratello Tony affrontò il processo a New York, JOH sapeva che i procuratori statunitensi lo avevano scelto, il presidente, come co-cospiratore nella compagnia di traffico di droga, e li accusavano entrambi di aver facilitato le condizioni per la creazione di un narco-stato in Honduras. Anche prima, quando Los Cachiros e Los Valle iniziarono a testimoniare, JOH sapeva che la questione lo raggiungeva.

La risposta di Juan Orlando fu sempre quella di appellarsi alla sua amicizia con Washington e di invocare tutte le volte che alti funzionari statunitensi, dagli inviati diplomatici a Tegucigalpa al comando del Southern Command in Florida, lo elevarono a «partner strategico» nella lotta al traffico di droga. Quando il cerchio si è ristretto e l'amministrazione di Joe Biden lo ha incluso in una lista di attori corrotti e antidemocratici, nel febbraio 2022, sembrava che il destino fosse inevitabile.

