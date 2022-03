Karelim López ha pagato 95.000 suole per la festa della figlia di Bruno Pacheco, secondo la dichiarazione dei redditi

Da quando è stata trovata, nel bagno del Palazzo del Governo, vicino all'ufficio dell'allora segretario, Bruno Pacheco, la somma di 20 mila dollari. L'ex segretario generale del Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco ha iniziato a parlare alla Procura della Repubblica e ha rivelato che la donna d'affari Karelim López è stata quella che ha pagato le 95.000 suole che sono costate la festa di compleanno della figlia, secondo Latina, uno sbocco mediatico che ha avuto accesso alla sua dichiarazione all'Udienza del Ministero.

Secondo questa testimonianza, Pacheco non era a conoscenza di questa festa e che è stata una sorpresa da parte della donna d'affari e che non ha partecipato. Ha anche rivelato che Lopez è la madrina della comunione di sua figlia.

In un'altra delle sue dichiarazioni, Pacheco ha affermato che i 20.000 dollari trovati nel bagno del suo ufficio, ha detto che era un «maiale» tra i suoi fratelli a pagare l'avvocato Fernando Ugaz per la sua difesa e che per coincidenza hanno trovato in due buste durante la ricerca, una versione che aveva già dato prima del Commissione di ispezione del Congresso della Repubblica.

«Sono chiaro che non ho mai avuto soldi risparmiati nel Palazzo. Come ho detto, avevo solo s/50 a settimana per le mie spese. Ho cercato la difesa legale a capo di Fernando Ugaz Zegarra, che mi ha chiesto di pagare $20.000; pagamento che ho dovuto effettuare il 19 novembre 2021", ha detto Pacheco alla Procura.

L'ORIGINE DEI 20 MILA DOLLARI

«Il 19 novembre mi sono trasferito al Palazzo del Governo. Avendo in tasca i soldi in due pacchi da 10mila dollari, ho scelto di lasciarli al sicuro nell'armadio del water, dove avevo i miei vestiti personali. L'ho lasciato in una scatola da scarpe. Voglio sottolineare che i soldi non erano né nel serbatoio del water né vicino al bagno», ha detto Pacheco.

PACHECO NEGA DI POSSEDERE PROPRIETÀ

«Non ho alcuna proprietà. L'unica cosa è che ho un veicolo sottocarro Tico AOD840 in disuso. L'ho comprata nel 1985 e ho pagato circa 3mila suole», ha detto all'inizio Bruno Pacheco.

A sua volta, ha detto quale fosse il suo stipendio come insegnante, prima di assumere la carica di segretario generale di Palacio. «2.200 suole al mese come professore nominato. Di cui il processo di alimenti e alcuni debiti è interessato», ha detto.

Come Segretario Generale, con gli sconti, Bruno Pacheco ha ricevuto uno stipendio di S/ 19′400, e quando gli è stato chiesto quali fossero le sue spese, quando ha ricoperto la carica. «Erano piccoli, dato che avevo mobilità e cibo all'interno del Palazzo ed era ciò che era necessario. Per quanto riguarda la mia famiglia, ho dato la mia carta di partecipazione BCP alla madre delle mie figlie. La madre si è occupata delle spese della mia famiglia e mi ha dato circa s/50 per le mie spese personali «, ha aggiunto

Tuttavia, Bruno Pacheco ha detto di non avere alcuna prova della transazione, ma che avrebbe chiesto all'avvocato.

Pacheco è indagato per aver presumibilmente esercitato pressioni su Sunat per favorire alcune società. A causa del procedimento contro di lui, deve affrontare due impedimenti alla sua partenza dal Paese.

