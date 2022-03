Il Regno Unito ha avvertito che il gruppo Wagner invierà mercenari nell'Ucraina orientale

L'intelligence militare britannica ha dichiarato lunedì che la compagnia militare privata russa, il gruppo Wagner, è stata schierata nell'Ucraina orientale.

«Si prevede che più di 1.000 mercenari, compresi i massimi leader dell'organizzazione, si schiereranno per impegnarsi in operazioni di combattimento», ha affermato il Ministero della Difesa britannico.

Il rapporto afferma che il personale di Wagner ha avuto la priorità per il conflitto in Ucraina piuttosto che per le operazioni in Africa e Siria. Ciò è stato motivato da pesanti perdite e da un'invasione che è stata rallentata dalla feroce resistenza ucraina e da gravi problemi logistici.

Negli ultimi anni, le compagnie militari private, come il Gruppo Wagner, sono diventate uno strumento vitale con cui la Russia espande il suo influenza nel mondo mentre difende i suoi interessi. Attualmente, i mercenari russi sono presenti in almeno 30 paesi in quattro continenti, il che dimostra l'espansione di questo fenomeno che ha avuto luogo nel conflitto in Ucraina nel 2014 il suo primo processo.

Sebbene le compagnie mercenarie siano tecnicamente illegali ai sensi della Costituzione russa, il fatto è che sono diventate una componente chiave della strategia di «guerra ibrida» di Mosca e offrono al capo di Stato russo Vladimir Putin un mezzo con cui «portare avanti la sua politica e avanzare russo interessi di sicurezza nazionale in tutto il mondo», secondo un rapporto del Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Los mercenarios del Grupo Wagner en el area de Starobeshevo en el Donetsk ucraniano

In generale, secondo gli autori di The Moscow Mercenary Wars, queste società di sicurezza sono detenute da oligarchi vicini al Cremlino, come Prigozhin, che è molto vicino a Putin e che è soggetto a sanzioni da parte degli Stati Uniti.

Uno dei suoi compiti principali è rafforzare la politica estera russa ed espandere la sua influenza in tutto il mondo, poiché grazie ai mercenari Mosca è in grado di sostenere determinati paesi o partner.

Da un punto di vista militare, date le capacità di questi mercenari (di solito ex membri delle forze di sicurezza), gli alleati possono essere rafforzati, mentre la presenza militare è stabilita in ambienti dove non ce n'era e addirittura sconvolge gli equilibri di potere in certi conflitti «mentre mantiene un grado di negazione plausibile da parte del Cremlino», sottolineano gli autori.

Inoltre, i mercenari sono più sacrificabili e il loro uso è meno rischioso rispetto al dispiegamento di soldati russi, soprattutto se muoiono in combattimento o durante le missioni di addestramento. Il personale delle società di sicurezza è diventato anche una fonte per la raccolta di informazioni di intelligence, oltre ad essere in grado di svolgere azioni segrete e attività clandestine, secondo il CSIS.

Gli appaltatori della sicurezza ricevono una formazione prima di essere inviati all'estero, in alcuni casi anche all'interno di basi militari e con il probabile supporto dell'esercito e dei servizi segreti. Il gruppo Wagner addestra i suoi uomini in due campi accanto a una base dei servizi segreti (GRU) a Molkino, nella regione di Krasnodar.

(Con informazioni fornite da Reuters ed Europa Press)

Continua a leggere: