Ideale per gli astronauti: creano una lattuga geneticamente modificata che aiuta le ossa

Il team di ricercatori, guidato da Kevin Yates, biochimico dell'Università della California-Davis, negli Stati Uniti, ha modificato la pianta utilizzando una variante dell'ormone paratiroideo (PTH), noto per la sua efficacia, per intervenire nella regolazione del metabolismo del calcio e del fosforo nel corpo.

I ricercatori hanno creato una lattuga in grado di produrre un ormone che stimola la formazione ossea. I suoi semi potrebbero essere coltivati sulla Stazione Spaziale Internazionale e in futuri viaggi su Marte, dove la mancanza di gravità riduce la massa ossea dei membri dell'equipaggio. Questo aiuterebbe gli astronauti a mitigare la perdita ossea semplicemente mangiando un'insalata. Secondo loro, con 300 grammi di lattuga al giorno, gli astronauti potrebbero ottenere la quantità necessaria per evitare problemi alle ossa.

«In questo momento, gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale stanno facendo alcuni esercizi per cercare di mantenere la loro massa ossea», ha detto Yates, «ma di solito non rimangono lì per più di sei mesi». La NASA si sta preparando a inviare umani su Marte negli anni '30.

Tuttavia, una missione con equipaggio su Marte impiegherebbe circa 10 mesi per arrivare e gli astronauti rimarrebbero circa un anno per studiare il pianeta prima di fare il viaggio di ritorno sulla Terra. Alcuni studi indicano una perdita media di oltre l'1% di materiale osseo per ogni mese trascorso nello spazio. Questo viaggio di tre anni potrebbe favorire la vulnerabilità dei viaggiatori all'osteopenia e, successivamente, all'osteoporosi.

Questo tipo di lattuga potrebbe anche aiutare a prevenire l'osteopenia e l'osteoporosi in regioni della Terra con risorse limitate e senza accesso alle medicine tradizionali (Pexels)

In alternativa e con l'aiuto della NASA, Yates e i suoi colleghi Somen Nandi e Karen McDonald, anche loro dell'Università della California-Davis, hanno escogitato un modo per i membri dell'equipaggio di produrre da soli quella sostanza: la lattuga. «Gli astronauti possono trasportare semi transgenici, che sono molto piccoli e coltivarli come se fossero normali lattughe», ha detto Nandi, «in modo che possano usare le piante per sintetizzare farmaci come il PTH e poi mangiarli».

Il team vuole anche verificare come la lattuga GM cresce sulla Stazione Spaziale Internazionale e se produce la stessa quantità di PTH che produce sulla Terra. Per quanto riguarda il suo gusto, sebbene i ricercatori non l'abbiano ancora testato perché la sua sicurezza non è stata stabilita, si aspettano che sia molto simile a quella di una normale lattuga, come la maggior parte delle altre piante transgeniche. Gli esperimenti condotti sulla Stazione Spaziale Internazionale hanno confermato che la lattuga normale può essere coltivata in questo ambiente molto limitato.

Ci sono ancora diverse fasi prima che possa raggiungere gli astronauti come cibo. I ricercatori devono ottimizzare i livelli di espressione del PTH e quindi testare la capacità del ceppo di prevenire in modo sicuro la perdita ossea nei modelli animali e negli studi clinici sull'uomo.

La NASA si sta preparando a inviare umani su Marte negli anni '30. Fare rifornimenti durante una missione potrebbe ridurre i costi ed evitare danni fisici, specialmente nelle spedizioni più lunghe come le missioni su Marte (Pexels)

«Sarei molto sorpreso se, quando invieremo gli astronauti su Marte, le piante non vengano utilizzate per produrre prodotti farmaceutici e altri composti benefici», ha detto Yates.

Oltre ai suoi benefici per i futuri viaggiatori spaziali, i ricercatori hanno affermato che questo tipo di verdura potrebbe anche aiutare a prevenire l'osteopenia e l'osteoporosi in regioni della Terra con risorse limitate e senza accesso alle medicine tradizionali.

Per la ricerca, sono stati esaminati diversi tipi di lattuga modificata e si è concluso che si ottengono da 10 a 12 milligrammi di PTH per chilo di lattuga. Ciò significa che con 380 grammi di lattuga al giorno, un astronauta potrebbe ottenere tutte le paratiroidi necessarie per evitare problemi alle ossa.

Alla domanda sui benefici della lattuga transgenica, David Reid, medico e professore emerito di reumatologia presso l'Università di Aberdeen, Regno Unito, ha sottolineato che questa scoperta «potrebbe essere utile in termini di trattamento dell'osteoporosi»

La lattuga ha molti benefici per il corpo, come fibre e acqua. Si possono consumare grandi quantità di lattuga e forniranno sempre un alto valore nutritivo (Pexels)

«Lo sviluppo di alimenti per il trattamento di malattie comuni nella popolazione è stato fatto per molto tempo, un esempio è che in Cile le farine sono fortificate con acido folico per prevenire malattie nel feto durante la gravidanza», ha detto Rafael Quiroga, un ingegnere alimentare di Sodexo, Cile. Lo specialista ha anche sottolineato che gli alimenti geneticamente modificati potrebbero essere un contributo importante al trattamento delle malattie affrontate dalla società odierna, «su base giornaliera e meno invasiva come i trattamenti farmacologici».

D'altra parte, Eliana Reyes, medico, nutrizionista e direttrice della School of Nutrition dell'Universidad de Los Andes, ha indicato che «non dovremmo guardare male agli alimenti che sono stati geneticamente operati, poiché è un grande progresso che la lattuga possa essere coltivata nello spazio . Ciò dimostra che gli alimenti geneticamente modificati o transgenici non sono necessariamente una cosa negativa perché vengono utilizzati per migliorare la salute umana».

i ricercatori hanno affermato che questo tipo di verdura potrebbe anche aiutare a prevenire l'osteopenia e l'osteoporosi in regioni della Terra con risorse limitate e senza accesso alle medicine tradizionali (Pexels)

La lattuga ha molti benefici per il corpo, come fibre e acqua. Si possono consumare grandi quantità di lattuga e forniranno sempre un alto valore nutritivo

Yetes e il suo team hanno presentato le loro prime scoperte all'American Chemical Society di San Diego. E mentre i risultati finali dell'esperimento sono ancora in una fase iniziale, i ricercatori hanno affermato che questa potrebbe essere una buona notizia non solo per gli astronauti, ma anche per tutte le persone.

