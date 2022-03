ICC: l'82,7% dei peruviani ritiene che se Pedro Castillo viene lasciato dovrebbero andarsene tutti

Se il Presidente della Repubblica, Pedro Castillo Terrones, fosse lasciato questo lunedì 28 marzo al Congresso, l'82,7% degli intervistati dal CPI ritiene che tutti dovrebbero andarsene, incluso il Parlamento, e che le elezioni dovrebbero essere chiamate immediatamente generali.

Di fronte alla domanda «Se dovessero essere indette nuove elezioni presidenziali, con quale di queste due opzioni sei più d'accordo?» i risultati sono stati i seguenti:

- Che venga eletto solo il nuovo presidente del Perù, in sostituzione del presidente Pedro Castillo e che l'attuale Congresso della Repubblica continui: 12,7%.

- L'elezione sia del nuovo presidente del Paese che di un nuovo Congresso della Repubblica: 82,7%.

- Non si sa/non si pensa: 6%.

Il sondaggio rivelato dal programma Panorama indica anche che il 53,6% è d'accordo con il posto vacante di Castillo Terrones, mentre il 42,1% non è d'accordo. Il 4,3% non sa né pensa.

Omar Castro, direttore generale di CPI, ha spiegato che, negli altopiani meridionali e centrali del paese, le persone intervistate sono contrarie al posto vacante fino al 62,3%, mentre la costa e gli altopiani settentrionali del Perù hanno i tassi più alti a favore del posto vacante, che raggiunge il 55,5%

CONGRESSO CON PIÙ DISAPPROVAZIONE

Per quanto riguarda il discarico del capo dello Stato, questo mostra un aumento rispetto a dicembre. Il 68,4% disapprova la gestione di Pedro Castillo, mentre il 23,1% lo approva. L'8,5% non sa né pensa.

Ma l'interrogatorio del Congresso della Repubblica è molto più grande. La disapprovazione raggiunge il 76,7%, mentre il 16,1% è d'accordo. Il 7,2% non sa né pensa.

«La popolazione è stanca e vuole che, se ci saranno nuove elezioni, il presidente e il Congresso della Repubblica vengano cambiati», ha detto Omar Castro.

Il sondaggio CPI è stato condotto dal 21 al 25 marzo 2022 con 500 intervistati. Il margine di errore è di ± 4,4 punti.

SONDAGGIO IEP

Domenica, il quotidiano La República ha anche pubblicato un sondaggio IEP, le cui cifre non sono molto diverse da quelle della CPI. 8 persone su 10 (80%) ritengono che la cosa più conveniente per il paese sia la richiesta di nuove elezioni generali (del presidente e del Congresso) se Pedro Castillo dovesse esserlo lasciato libero. In questo scenario, solo il 9% ritiene che il vicepresidente Dina Boluarte dovrebbe essere quello ad assumere la presidenza, e appena il 5% ritiene che i membri del Congresso debbano essere mantenuti.

D'altra parte, è stato anche rivelato che le persone non sono molto interessate a seguire ciò che sta accadendo nella politica nazionale. Solo il 45% degli intervistati ha dichiarato di conoscere il messaggio che il presidente Castillo ha dato al Congresso il 15 marzo.

Infine, il presidente Pedro Castillo ha raggiunto la sua massima disapprovazione questo mese: il 68% non sostiene la sua amministrazione.

L'indagine IEP è stata condotta dal 21 al 24 marzo 2022 con 1.201 intervistati distribuiti in 24 dipartimenti. Il margine di errore è di ± 2,8 punti.

POSTO VACANTE IN DISCUSSIONE

Va ricordato che la sessione plenaria del Congresso della Repubblica si riunirà questo lunedì dalle 15 per discutere e votare sulla richiesta di posto vacante della Presidenza della Repubblica, richiesta dalla mozione dell'Ordine dei lavori 2148. Anche la presidente del Parlamento, María del Carmen Alva, ha convocato, alle 10 del mattino, il Consiglio dei portavoce per definire come verranno discussi i posti vacanti.

