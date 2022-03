Hugo Sánchez si è offerto di guidare il Tri per il Qatar 2022: «Vorrei andare gratis»

Durante un programma ESPN dal vivo, Hugo Sánchez ha alzato la mano per guidare il Messico (Video: ESPN)

Viste le continue critiche che Gerardo Tata Martino ha ricevuto per il suo lavoro con la squadra nazionale messicana, sia i tifosi che i commentatori sportivi hanno iniziato un dibattito su chi dovrebbe sostituire lo stratega argentino per la Coppa del Mondo del Qatar 2022.

E chi non ha esitato per un momento a dire che può avere un risultato migliore con il Tri è stato Hugo Sánchez. L'allenatore ed ex giocatore messicano ha detto che avrebbe potuto prendere le redini della nazionale e lo avrebbe fatto anche senza far pagare.

Durante la trasmissione del programma Fútbol Picante di ESPN, Sánchez ha parlato della possibilità che esiste per lui di assumere la direzione della squadra azteca se mai licenziassero Tata Martino. Quando José Ramón Fernández lo interrogò su chi sarebbe stato il candidato ideale per sostituire Gerardo, Faitelson ha scherzato con Hugol per proporre.

È così che il pentapichichi non ha nascosto la sua illusione di tornare sulla panchina tricolore e ha affermato che se la Federcalcio messicana (FMF) lo considerasse e lo chiamasse in futuro, accetterebbe senza alcun problema.

Così ha detto Hugo Sánchez:





*Informazioni in fase di sviluppo