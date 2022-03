Hanno catturato «El Viejo» presunto leader del clan del Golfo

Con una fedina penale di quindici anni, alias «El Viejo» — «Felipe» o «Sebastián», come era anche conosciuto — aveva una circolare blu dell'Interpol quando fu catturato dalle autorità in un'operazione dispiegata nel distretto di Murrí a Frontino, nell'Antioquia occidentale.

Secondo il comandante del Battaglione di Fanteria #32 della Quarta Brigata, il colonnello Jhonny Bustos Rivera, ha affermato che alias «El Viejo» aveva il suo centro operativo illegale ad Antioquia, Sucre, Bolivar e Magdalena. Al momento della sua cattura, gli furono sequestrate 4 armi e munizioni.

Inoltre, sarebbe stato il secondo leader della struttura di Erlin Pino Duarte nei dipartimenti di Sucre, Bolívar e Magdalena.

Precisamente, nei giorni precedenti, è stato estradato Carlos Antonio Moreno Tuberquía, alias «Nicolás», che era il secondo al comando della struttura criminale, chiamata Gulf Clan.

Il criminale è stato il successore di Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', che è stato catturato nel 2021 dalle forze pubbliche del paese. In questo senso, la mattina di questo venerdì 25 marzo, presso la base aerea di Catam, è iniziato il trasferimento di Nicholas, richiesto dai tribunali di New York e Miami, negli Stati Uniti.

Insieme a «El Viejo», alias «Chilapo», alias «arabo» e alias «Toreto» furono catturati, designati come appartenenti al clan del Golfo, in particolare come membri della struttura Edwin Román Velásquez Valle.

Al momento della cattura, i detenuti sono stati sequestrati con un fucile mitragliatore, tre pistole, più di 150 cartucce, 9 fornitori, 9 telefoni cellulari, 4 radio di comunicazione e contanti.

Le persone catturate e il materiale sequestrato sono stati lasciati a disposizione delle autorità competenti per l'azione penale.

Lo ha riferito il generale Eduardo Enrique Zapateiro, comandante dell'esercito colombiano.





Residuo 36 autobus incenerito a Yarumal (Antioquia)

A Yarumal, Residuo 36 sarebbe stato responsabile di aver appiccato il fuoco a un veicolo di servizio pubblico

Negli eventi accaduti la mattina di domenica 27 marzo, uomini armati che si sono identificati come dissidenti delle FARC hanno fermato un autobus di servizio pubblico sull'autostrada Angostura-Yarumal, costringendo i passeggeri ad abbandonare il veicolo e poi a dargli fuoco sulla strada.

Sebbene non siano state segnalate vittime, le autorità hanno segnalato interferenze nell'area del Residuo 36, che hanno affermato essere responsabile dell'attacco.

Per il Segretario della Sicurezza Umana di Antioquia, Luis Fernando Suárez, il gruppo armato ha installato esplosivi sulla strada per attaccare le forze pubbliche:

«Tra Yarumal e Angostura, un autobus è stato bruciato e, a quanto pare, sono stati installati ordigni esplosivi come esca in modo che, all'arrivo delle forze pubbliche, venga commesso un attacco. Sono sul campo per verificare la situazione e stiamo tenendo d'occhio le notizie», ha riferito il funzionario.

Gli esplosivi sono stati fatti esplodere in modo controllato dalle autorità; l'autobus del servizio pubblico copriva la rotta Yarumal-Angostura. Dopo gli eventi segnalati, sono state effettuate operazioni per trovare i responsabili di questo fatto.

Secondo i rapporti ufficiali, le operazioni sono svolte dal Comando di Polizia di Antioquia e dalla Quarta Brigata dell'Esercito. Allo stesso modo, non escludono la versione secondo cui l'attacco era rivolto alla compagnia di trasporti come un modo per estorcere denaro da essa per i profitti che riportano nell'area.

