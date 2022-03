Gli organi donatori con COVID-19 non trasmettono la malattia al ricevente, afferma lo studio

La pandemia ha posto la scienza a numerosi crocevia, uno dei quali è legato alla donazione di organi, la cui sicurezza è stata messa in discussione quando il potenziale donatore è portatore di COVID-19.

In questo modo, la già permanente carenza di organi è stata aggravata dalla crisi sanitaria generata dal virus SARS-CoV-2, soprattutto quelli addominali, e il tasso di scarti è aumentato a causa dei rischi che un donatore infetto da coronavirus può presumibilmente portare. La donazione di donatori infetti dal virus potrebbe aiutare a mitigare gli effetti della carenza di organi della pandemia, recuperando quelli che sono stati scartati finora. Ma si sa molto poco sulla selezione ottimale dei donatori e sulle tecniche di gestione dei riceventi.

Secondo un nuovo studio, la donazione di organi da donatori risultati positivi al SARS-CoV-2 sembra essere sicura e non causerebbe COVID-19 nel paziente che riceve l'organo donatore. La ricerca preliminare è stata presentata al Congresso europeo sulla microbiologia clinica e le malattie infettive di quest'anno.

Carmen Wolfe ed Emily Eichenberger e i loro colleghi della Duke University School of Medicine, a Durham (North Carolina, Stati Uniti), hanno presentato in questo studio preliminare il loro protocollo istituzionale e i primi risultati per il trapianto di organi addominali con donatori positivi al coronavirus da settembre 2021.

Sebbene non tutti gli organi dei donatori positivi al COVID-19 siano idonei per il trapianto, i donatori sono stati valutati tenendo conto del tipo di organo, della durata e della gravità della malattia da coronavirus di cui soffrivano , se ci fossero segni di malattia ipercoagulabile (che significa un potenziale aumento (analisi della coagulazione nell'organo o nei vasi donati), nonché un'attenta ispezione generale al momento dell'ottenimento dell'organo. Nella valutazione del rischio è stata presa in considerazione anche l'urgenza del trapianto per il ricevente.

Ad esempio, se il virus è stato trovato alla base dei polmoni, i polmoni sono stati considerati inadatti al trapianto, ma altri organi potrebbero ancora essere trapiantati in sicurezza, a condizione che il donatore non morisse di COVID-19 iperinfiammatorio grave o mostrasse segni di eccessiva coagulazione.

Il team ha dettagliato i primi 6 trapianti di organi addominali eseguiti con il protocollo (2 fegati, 2 reni/pancreas trapiantati insieme) in 4 riceventi che hanno utilizzato organi ottenuti da 4 donatori risultati positivi al COVID-19 (Getty Images)

Secondo gli autori dello studio, anche dopo questo, i medici dovrebbero continuare a considerare la causa ultima della morte del donatore e valutare se ciò possa avere un impatto negativo sulla qualità degli organi e/o sul rischio chirurgico. Per ridurre ulteriormente il rischio di trapianto, si consiglia ora ai riceventi di essere completamente vaccinati contro COVID-19 prima dell'intervento, anche se i riceventi non avranno sempre questa opportunità. Tutti e quattro i riceventi di organi in questo studio non sono stati vaccinati.

Sebbene sia auspicabile anche un donatore vaccinato, in quanto probabilmente riduce il rischio di una grave infiammazione dell'organo, il fatto che il donatore non sia vaccinato o negativo, non impedirebbe l'uso di organi di buona qualità da donatori infetti da COVID-19, secondo gli autori.

Il dottor Eichenberger ha spiegato che «non essere vaccinati può aumentare il rischio di COVID-19 grave nei pazienti trapiantati a causa di farmaci immunosoppressori che ricevono dopo il trapianto. Pertanto, incoraggiamo vivamente i nostri pazienti in lista d'attesa a farsi vaccinare. Tuttavia, non essere vaccinati non rimuove nessuno dalla lista d'attesa per i trapianti di organi presso la nostra istituzione in questo momento».

In questo studio, il team ha dettagliato i primi 6 trapianti di organi addominali eseguiti con il protocollo (2 fegati, 2 reni/pancreas trapiantati insieme) in 4 riceventi che hanno utilizzato organi ottenuti da 4 donatori risultati positivi al COVID-19 in campioni naso-gola e/o polmoni.

Gli specialisti, nel loro protocollo, hanno valutato i donatori con un'ulteriore revisione della qualità degli organi. Le biopsie eseguite a 4 anni sono state sottoposte ad una revisione macroscopica e/o microscopica al fine di ratificare o escludere la vitalità dell'organo . Tutti i donatori sono risultati positivi al SARS-CoV-2 durante la loro malattia terminale. Uno di loro è morto per complicazioni dovute a una grave infezione da COVID-19, inclusi coaguli polmonari, e un altro è morto per un ascesso cerebrale polimicrobico probabilmente innescato da una storia di COVID-19.

D'altra parte, i restanti due hanno sofferto di un caso da lieve a moderato di COVID-19 e sono morti per altre cause, una per un ictus dovuto a emorragia cerebrale e l'altra per overdose di droga.

Tutti e 6 gli organi addominali avevano una funzione di innesto stabile, con una durata media del follow-up del ricevente di 46 giorni e non si è verificato un rigetto inaspettato. Nessun ricevente ha contratto l'infezione da COVID-19 attraverso il trapianto e non c'è stata trasmissione da parte del personale sanitario.

«Sebbene limitata, l'esperienza fino ad oggi supporta l'uso di organi addominali da donatori positivi al COVID-19», ha affermato lo specialista

È stato riportato che uno dei riceventi cuore-fegato aveva bisogno di un nuovo trapianto di cuore a causa di complicanze chirurgiche non correlate e di un trombo coronarico (ostruzione in un'arteria) del cuore trapiantato. Il nuovo trapianto di cuore, che è stato eseguito con urgenza, ha avuto successo e per questo scopo è stato riutilizzato un donatore con COVID-19 positivo che era asintomatico e morto per una ferita da arma da fuoco.

Il dottor Eichenberger ha dichiarato che, «sebbene limitata, l'esperienza fino ad oggi supporta l'uso di organi addominali da donatori positivi al COVID-19 come sicuro ed efficace, anche per le persone che sono attivamente infette o hanno malattie polmonari causate da COVID-19".

L'esperto ha aggiunto che, sebbene il suo studio fosse preliminare e copra solo questi primi sei pazienti, il team di Duke ha già eseguito 20 trapianti di organi addominali utilizzando il protocollo, i cui risultati serviranno come base per futuri abstract o articoli di ricerca.

Tuttavia, ha ammesso che nei centri trapianti di tutto il mondo sono ancora in corso test con organi di donatori infetti da coronavirus e sono necessari ulteriori studi per confermare queste prime indagini i cui risultati erano promettenti.

