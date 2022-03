Gli agenti di polizia e i sospetti huachicoleros hanno subito colpi di pistola a Hidalgo

La polizia di San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, e sospetti Huachicoleros si sono scontrati con armi da fuoco nella comunità di El Huizache durante la mattina di lunedì 28 marzo, quando il personale in uniforme stava conducendo pattuglie intorno alla città.

Gli agenti di polizia sarebbero stati aggrediti da un gruppo di circa 10 persone dopo la messa in sicurezza di un furgone Chevrolet Express bianco, che era stato denunciato rubato e presumibilmente abbandonato sul posto.

Dopo aver notato l'attacco dei sospetti Huachicoleros, che trasportavano armi lunghe e corte, oltre ad equipaggiamento tattico, gli uomini in uniforme hanno risposto allo stesso modo agli aggressori, che sono fuggiti a bordo dei veicoli. Le autorità di tutti e tre i livelli di governo hanno implementato un'operazione di sicurezza per cercare di trovare i responsabili dell'attacco.

I presunti Huachicoleros avrebbero aggredito gli uomini in uniforme nel tentativo di allontanarli, mentre erano in viaggio per condurre una ricerca in una casa privata dove ci sono stati sequestri illegali di idrocarburi.

Hidalgo es el estado en el cual se registra una mayor actividad de huachicoleo (Foto: Cuartoscuro)

Nella comunità di Cuautepec, a circa sei chilometri dal luogo in cui si è verificato lo scontro, le autorità hanno assicurato un sequestro clandestino all'interno di una capanna situata in una zona rurale della città.

La perquisizione della proprietà è stata effettuata su ordine di un giudice, in quanto gli agenti di polizia investigativi avevano presentato prove della presenza di attività huachicoleo nel luogo. Le autorità hanno assicurato 2.100 litri di idrocarburi nella casa e tubi flessibili che erano collegati alle condutture Petroleos Mexicanos (Pemex), per la presunta estrazione di idrocarburi.

Il personale del procuratore generale dello Stato di Hidalgo (FGE), la polizia ministeriale, esperti e membri dell'esercito messicano hanno partecipato all'operazione che ha portato al sequestro di 28 fusti da 200 litri ciascuno, oltre a 500 metri di tubi che collegano l'edificio al oleodotti per idrocarburi.

Sia i beni assicurati che gli idrocarburi sono stati messi a disposizione della Procura della Repubblica della procura locale come parte delle prove per la cartella investigativa precedentemente aperta per il caso. Nessuno è stato arrestato per gli eventi.

El combate al huachicol deja más de 136 mil millones de pesos (Foto: PMT)

Il 23 marzo, il generale Luis Crescencio Sandoval, capo del Ministero della Difesa Nazionale (Sedena), ha riferito che Hidalgo è lo stato in cui vi è la più alta quantità di furti di carburante, un'attività nota come huachicol.

Secondo le informazioni presentate dal funzionario, a febbraio sono stati effettuati nove arresti per reati derivati da huachicol, oltre all'assicurazione di 974.331 litri di idrocarburi e sono stati trovati 177 colpi clandestini, con conseguente messa in sicurezza di tre siti e 23 veicoli.

Il generale Crescencio Sandoval ha sottolineato che 3.80 elementi Sedena sono attualmente dedicati a tempo pieno alla lotta contro l'huachicol, oltre a fornire sicurezza a nove oleodotti Petroleos Mexicanos.

Da parte sua, il presidente Andrés Manuel López Obrador ha affermato che, grazie alle azioni contro Huachicol, sono stati risparmiati circa 136 miliardi di pesos, una cifra maggiore per il fondo di aiuti agli anziani.

«Non permettendo l'huachicol abbiamo risparmiato 136.000 milioni di pesos, quanto costa questo? È più di quanto nominiamo per la pensione per gli anziani in un anno, che tra l'altro abbiamo preso l'impegno che saranno aumentati «, ha affermato il presidente.

