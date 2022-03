Federico Gutiérrez e la sua formula vicepresidenziale Rodrigo Lara Sánchez hanno registrato la loro candidatura

Questa mattina, 28 marzo, il candidato alla presidenza del Team for Colombia, Federico Gutiérrez e la sua formula vicepresidenziale Rodrigo Lara Sánchez, hanno fatto la loro registrazione alla candidatura. I candidati si sono recati al National Civil Status Registry dove hanno terminato il processo che consentirà loro di competere nel primo turno del 29 maggio.

Lo ha annunciato Gutiérrez attraverso il suo account Twitter ufficiale: «In compagnia del mio amico, il dottor Rodrigo Lara, abbiamo ufficialmente registrato la nostra candidatura alla Presidenza e alla Vice Presidenza. Ci uniremo affinché il Paese cambi e vada avanti. #FicoPresidente», triune il candidato del Team per la Colombia.

In un altro trino, l'ex sindaco di Medellín ha dato un messaggio ai suoi seguaci chiedendo l'unione per vincere e assicurando che il Paese non può saltare nel vuoto, ma deve andare sano e salvo: «Oggi la Colombia è in gioco il suo futuro: o ci uniamo in modo che il paese cambi e vada avanti, o rischiamo che il paese salterà nel vuoto senza paracadute. Questa elezione definisce il nostro corso come nazione. #FicoPresidente».

D'altra parte, ha ritwittato i messaggi del candidato e ha detto: «Lavoreremo per una Colombia in cui si costruisca la pace tra tutti. #Lamentamos la morte di due minori in queste circostanze di violenza. Il nostro abbraccio di solidarietà alle vittime di questi eventi».

Ricordiamo che il duo del Team for Colombia è stato annunciato fino a questo sabato 26 marzo e ha lasciato sorpresi molti settori politici del Paese. In un evento dalla stazione di San Javier della metropolitana Medellín, la città di cui è stato sindaco tra il 2016 e il 2019, il candidato alla presidenza Federico Gutiérrez ha posto fine al mistero questo sabato sul nome della sua formula vicepresidenziale.

Questo è Rodrigo Lara Sánchez, il primogenito di Rodrigo Lara Bonilla, che era ministro della Giustizia del presidente Belisario Betancur al momento del suo assassinio. Lara Sánchez è un chirurgo specializzato in Chirurgia Generale ed è stata sindaco di Neiva nello stesso periodo in cui Fico era sindaco della capitale di Antioquia.

«A Neiva la gente lo vuole perché è un grande essere umano e perché è stato un grande sindaco. Il Paese incontrerà Rodrigo e si innamorerà di lui per la sua essenza», ha detto Federico Gutiérrez.

L'incursione di Lara Sánchez nella vita politica è piuttosto recente, perché ha dedicato gran parte della sua vita ai servizi medici negli ospedali di Bogotà e Neiva. Nel 2010 ha cercato di raggiungere il Senato attraverso la lista Citizen Commitment, lo stesso movimento di Sergio Fajardo. Ha avuto il nono voto più alto, ma il gruppo significativo di cittadini non ha superato la soglia per conquistare seggi.

La nomina a formula vicepresidenziale di Rodrigo Lara Sánchez potrebbe essere un cenno agli elettori del centro, vista la vicinanza che ha mostrato in questo decennio a Sergio Fajardo e Antanas Mockus, alla cui campagna presidenziale si è unito nel 2010.





