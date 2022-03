Egan Bernal: passo dopo passo di come è rinata la «Giovane Meraviglia» di Zipaquirá

24 gennaio (mattina): Egan Bernal, chiamato a combattere la maglia gialla del prossimo Tour de France con gli sloveni Primoz Roglic e Tadej Pogacar, si è schiantato contro un autobus municipale mentre si allenava a Gachancipá.

Praticando la cronometro, accompagnato da alcuni piloti del suo team (Richard Carapaz, Daniel Martínez, Brandon Rivera, Andrey Amador, Ómar Fraile e Carlos Rodriguez), Egan non alzò lo sguardo per vedere l'auto parcheggiata sul ciglio della strada, apparentemente lasciando alcuni dei passeggeri. Le autorità del traffico hanno escluso la colpevolezza del conducente.

Prime immagini dell'incidente di Egan Bernal a Gachancipá, Cundinamarca. Foto: Twitter @mundociclistico

Diagnosi iniziale: l'intero paese prega per Egan dopo il primo referto medico. Ha subito traumi cervicali e toracici, traumi toracici contundenti, traumi muscoloscheletrici e traumi agli arti inferiori, secondo la seconda parte medica della Clínica Universidad de La Sabana.

24 gennaio (notte) È stato riferito che la Giovane Meraviglia di Zipaquirá ha dovuto subire due interventi chirurgici, entrambi lo stesso giorno, uno sul femore e uno sulla rotula della gamba destra. Aveva anche un tubo toracico per drenare uno dei polmoni, perforato durante la caduta. Nairo Quintana, Rigoberto Urán e Superman López, tra i piloti che gli hanno inviato un messaggio di sostegno.

Mentre presentava la proposta per il suo evento ad Antioquia, Nairo Quintana ha ricordato Egan Bernal /GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

28 gennaio: Il centro medico conferma altri due nuovi interventi al pedalista, sul secondo metacarpo della mano destra e uno a livello maxillo-facciale, per stabilizzare le fratture che ha presentato in bocca». Lo stesso giorno, Egan è apparso sui social media con un messaggio:

«Dopo aver avuto il 95% di possibilità di diventare paraplegico e quasi perdere la vita facendo ciò che amo di più. Oggi voglio ringraziare Dio, la Clínica Universidad de La Sabana, tutti i suoi specialisti per aver fatto l'impossibile, la mia famiglia, Mafe Motas, amici e tutti voi per i vostri desideri. Sono ancora in terapia intensiva, ma confidando in Dio tutto funzionerà».

Ineos Grenadiers ha condiviso il processo di recupero del ciclista Egan Bernal presso la Sabana Clinic/ (Twitter: @INEOSGrenadiers)

2 febbraio: La Sabana ha confermato che un nuovo intervento chirurgico sulla colonna vertebrale di Egan. «Il paziente è già in fase di recupero. Gli obiettivi di stabilità biomeccanica del rachide cervicale sono stati raggiunti con ottimi risultati clinici, senza complicazioni durante l'intervento chirurgico», ha riferito una volta terminato il processo medico.

Il ciclista colombiano ha pubblicato una nuova foto dalla clinica e dopo aver subito un intervento chirurgico alla colonna vertebrale. Foto: @eganbernal

Dimesso (6 febbraio), il vincitore del Tour de France 2019 e del Giro d'Italia 2020 è stato dimesso. «La vita mi ha cambiato in un secondo. A un certo punto mi stavo preparando sulla moto crono e il secondo dopo stavo lottando per la mia vita. È come rinascere», ha detto.

Il ciclista colombiano Egan Bernal posa per una foto con l'équipe medica della Clínica Universidad de la Sabana, dopo essere stato dimesso dopo diverse operazioni a cui è stato sottoposto da un incidente mentre si allenava sulle strade colombiane, a Chia, Colombia, il 6 febbraio 2022. Per gentile concessione della clinica Universidad de la Sabana

10 febbraio: Quattro giorni dopo aver lasciato l'ospedale e 18 giorni dopo l'incidente che ha suscitato paura in tutta la Colombia, Egan Bernal ha condiviso un video sui suoi social network dove è stato visto camminare. Nella sua pubblicazione c'era un messaggio emotivo al suo massaggiatore, Cristian Alonso: «Chi mi solleva il morale nei giorni difficili e spesso mi rimprovera quando ne ho bisogno, mi ha accompagnato all'apice della mia carriera e ora nel momento più difficile».

19 marzo: Dopo settimane in cui ha mostrato come è progredito nel suo processo di riabilitazione, ha denunciato i conducenti sulle strade e ha persino dato la sua opinione sulla politica nazionale, Egan ha fatto un altro passo: guidare un'auto, in compagnia del suo partner, Mafe Motas, e di suo fratello, Ronald Bernal .

Egan Bernal, guida auto, insieme a Mafe Motas

27 marzo: è successo quello che tutti si aspettavano, vedere Egan Bernal andare in bicicletta su una strada, quelli che gli hanno dato gloria.

