Due corpi torturati sono stati abbandonati con un messaggio di droga a Celaya: «Keep it clean»

I cadaveri di due uomini sono stati trovati questo lunedì mattina, 28 marzo, nella comunità di La Cruz a Celaya, Guanajuato; entrambi hanno mostrato evidenti segni di violenza e sono stati accompagnati da un messaggio che si presume sia stato scritto da membri della criminalità organizzata.

«Questo è successo a me per aver giocato quando ho guardato** andare in giro a vendere bianco e alconare i pu** deras del cane magro** che uccide innocenti seguire il pu** pulito. Presso: MV. C.S.R.L. (sic)», è stato letto nel messaggio scritto su un cartoncino e abbandonato accanto ai corpi.

Si presume che il messaggio sia stato scritto da membri del Cartello di Santa Rosa de Lima a causa dell'acronimo C.S.R.L. trovato nel messaggio; e secondo informazioni non ufficiali, quelli giustiziati sarebbero membri del cartello di nuova generazione di Jalisco (CJNG) che avevano partecipato ai funerali di Los Chuparrecios ha tenuto il fine settimana nella comunità di Juan Martín, Guanajuato.

Verso le 8 del mattino, una chiamata anonima al sistema di emergenza 911 ha avvisato la presenza di due corpi nelle vicinanze di un autolavaggio nella comunità di La Cruz, Celaya, dopo di che gli elementi della sicurezza municipale si sono trasferiti sul sito per controllare il sito, confermando in seguito la scoperta di entrambi i corpi.

Dopo aver posizionato entrambi i corpi tra le erbacce presenti tra i locali dello stabilimento e la rete metallica che delimita il terreno, gli uomini in uniforme hanno notificato il personale del procuratore generale dello Stato di Guanajuato (FGE), un'unità che ha mobilitato personale investigativo ed esperti al luogo per svolgere il primo procedimento per il caso.

Entrambi i corpi avevano grandi macchie di sangue sui vestiti e le loro teste erano state coperte di nastro adesivo, così come avevano colpi su tutto il corpo e avevano ferite da arma da fuoco, che si presume abbiano posto fine alla loro vita.

Intorno alle 23 del 22 marzo, un furgone con sette corpi bruciati è stato trovato a sud di Celaya, vittime che sono state successivamente identificate come membri del gruppo musicale Los Chuparrecio, originario della città di Juan Martín, vicino alla capitale di Guanajuato.

I sette musicisti, tra cui un minore di età inferiore ai 15 anni, avevano assistito a uno spettacolo nella città di Rancho Seco, un evento dal quale i loro parenti non erano più in grado di comunicare con nessuno dei membri della band, così hanno presentato una denuncia presso l'ufficio del procuratore di stato.

Successivamente, le autorità di Guanajuato hanno confermato che i sette corpi appartenevano ai musicisti scomparsi, quindi sono stati consegnati alle loro famiglie e velati sabato scorso, 26 marzo a San Martín, il loro luogo di origine.

Fotografía de archivo de miembros de la Guardia Nacional que resguardan la zona donde fueron atacadas nueve personas en el municipio de Celaya, en el estado de Guanajuato (México). EFE/ Str EFE

Il 1° marzo, il CJNG ha pubblicato un video sui social media in cui minacciavano i pubblici ministeri di Guanajuato, accusandoli di aver attaccato e fabbricato crimini contro i civili, poiché affermavano che il cartello è una «impresa formale» e non è impegnato in estorsioni o rapimenti.

Le autorità statali avevano identificato il CJNG come probabile responsabile del rapimento di un gruppo di minatori privati della libertà a febbraio, che sono stati successivamente rilasciati dal personale dell"accusa.

«E sai che l'intero stato di Guanajuato possiede e appartiene al signor 'Mencho'. Sia chiaro a voi che non abbiamo rapito i minatori, giochi pu; questo non era come lo dici tu. Non li hai salvati, sono arrivati con i loro piedi alle loro case e non sono mai stati chiesti soldi, né è stato un rapimento», il video ha sentito.

