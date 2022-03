Dopo l'attacco a Chris Rock, Will Smith ha affermato che «la violenza è velenosa»: «Il mio comportamento era inaccettabile»

Will Smith ha creato un Chris Rock

Dopo l'attacco a Chris Rock alla cerimonia degli Oscar che ha fatto il giro del mondo, Will Smith ha detto che «la violenza è velenosa» e si è scusato: «Il mio comportamento è stato inaccettabile».

«La violenza in tutte le sue forme è velenosa e distruttiva. Il mio comportamento agli Academy Awards di ieri sera è stato inaccettabile e imperdonabile. Le battute a mie spese fanno parte del lavoro, ma una battuta sulle condizioni mediche di Jada era troppo per me e ho reagito emotivamente», ha detto in un comunicato che ha postato sui suoi social network.

Il messaggio completo:

La violenza in tutte le sue forme è velenosa e distruttiva. Il mio comportamento agli Academy Awards di ieri sera è stato inaccettabile e imperdonabile. Le battute a mie spese fanno parte del lavoro, ma una battuta sulle condizioni mediche di Jada era troppo per me e ho reagito emotivamente.

Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris. Ho oltrepassato il limite e mi sbagliavo. Mi vergogno e le mie azioni non sono state indicative dell'uomo che voglio essere. Non c'è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza.

Vorrei anche scusarmi con l'Accademia, con i produttori dello spettacolo, con tutti i presenti e con tutti coloro che lo hanno visto in tutto il mondo. Vorrei scusarmi con la famiglia Williams e la mia famiglia King Richard. Mi dispiace profondamente che il mio comportamento abbia contaminato quello che è stato un viaggio magnifico per tutti noi.

Sono un work in progress.

Cordiali saluti,

Will

In fase di sviluppo