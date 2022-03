FOTO DE ARCHIVO. La gente camina en una calle llena de gente mientras los nuevos casos de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), impulsada por la variante Omicron, están aumentando, en Lima, Perú el 12 de enero de 2022. Foto tomada el 12 de enero de 2022. REUTERS/Angela Ponce

COVID-19: il Perù registra 303 nuovi casi e 12 decessi nelle ultime 24 ore | Reuters/Angela Ponce





Il coronavirus continua ad attaccare. Il Perù continua ad aumentare il numero di positivi e questo può essere visto dopo l'ultimo rapporto pubblicato dal Ministero della Salute, che fino alle 22:00 del 26 marzo 2022 ha confermato la comparsa di 403 nuovi infetti da COVID-19 nel Paese.

La cifra menzionata corrisponde solo all'ultimo sabato e il numero di morti nello stesso giorno è di 12 in totale.

Secondo la dichiarazione rilasciata da Minsa e dalla Situational Room COVID-19, c'è un aumento dei test sugli scarti effettuati, insieme all'aumento dei casi positivi in il paese. Queste sono le informazioni raccolte dall'inizio della pandemia fino al 26 marzo 2022.

- Le persone hanno campionato 28 milioni 566.991

- Risultati negativi 25 milioni 021.588

- Casi confermati 3 milioni di 545.403

Questa è la situazione di #COVID19 in Perù fino alle 22:00 del 26 marzo.

Per quanto riguarda i casi confermati sabato scorso, si ottengono le seguenti informazioni:

- Le persone hanno campionato 55 186

- Casi confermati 303

RICOVERATO E GUARITO

Minsa ha confermato che il Perù è in una terza ondata e ciò è dovuto al numero di infezioni che il Paese ha avuto nelle ultime settimane. Nel caso di pazienti ospedalizzati, è stato riscontrato che ci sono un totale di 1377 pazienti ospedalizzati a causa del COVID-19.

Per i pazienti con problemi di salute, la cifra è 501 in totale. Questi sono nell'unità di terapia intensiva (ICU) con ventilazione meccanica.

Inoltre, nel rapporto pubblicato dall'ente sanitario ufficiale, si verifica che ad oggi ci sono 3 milioni 577.578 persone che hanno superato la malattia e sono state dimesso dalle cure mediche in una struttura sanitaria o completato un periodo di isolamento domiciliare.

Un'altra cifra da considerare è il numero di persone dimesse sabato scorso, che ammontano a 34.

MORTI DOVUTE A COVID-19

Il numero di morti nel paese fino ad oggi è di 212.128 in totale e nonostante il numero di morti, si stima che questa terza ondata non morirà in massa e rimarrà solo in contagio; tuttavia, non dobbiamo abbassare la guardia e continuare con misure sanitarie per evitare il contagio.

Aggiornamento sulla vaccinazione contro il COVID-19 in Perù

Secondo MINSA, alle 18:01 del 27 marzo 2022, sono state applicate un totale di 66′833′194 dosi applicate contro COVID-19.

Questa è la situazione della vaccinazione contro #COVID19 in Perù fino alle 18:01 del 27 marzo.

Tuttavia, 12′332′928 sono immunizzati con la dose di richiamo, che porta ad un aumento del 69,73% delle dosi di richiamo nella popolazione vulnerabile.

Questi dati mostrano che il 43,2% è vaccinato con dosi di richiamo della popolazione generale.

