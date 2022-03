CDMX: questo sarà il nuovo schema di sconti per il pagamento di multe e violazioni del codice stradale

CIUDAD DE MÉXICO, 27JULIO2018.- Cámaras de fotomultas que infraccionan a los automovilistas que rebasan los límites de velocidad permitido en el Circuito Interior. La jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentará su programa de movilidad a finales de agosto en el cual pretende modificar el reglamento de tránsito para que ya no existan este tipo de infracciones. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

Il governo di Città del Messico (CDMX) ha recentemente annunciato quali saranno le nuove modifiche alla polizia stradale della capitale, il cui obiettivo principale è sradicare la corruzione e garantire una mobilità sicura nelle strade principali e secondarie che compongono il perimetro della città, come indicato dal capo del Ministero della sicurezza dei cittadini (SSC), Omar García Harfuch.

Uno dei principali vantaggi del rinnovo della polizia stradale sarà la verifica che i residenti della capitale saranno in grado di effettuare per sapere se un poliziotto è autorizzato o meno ad applicare multe e infrazioni, inoltre, sarà abilitata una nuova forma di pagamento, il la consultazione delle multe può essere effettuata in modo elettronico tramite l'app «My Police» e ci saranno sconti sulle sanzioni se le paghi utilizzando il metodo di pagamento tempestivo.

Su quest'ultimo punto, le autorità della capitale hanno indicato che il nuovo programma di sconti per pagare le multe inizierà a funzionare dal 4 aprile 2022. Pertanto, è stato annunciato che con questo schema tutte le violazioni del codice stradale effettuate da funzionari autorizzati avranno sconti fino al 90% con pagamento tempestivo 10 giorni dopo la loro generazione.

Con la app de "Mi Policía" los automovilistas podrán revisar en sus teléfonos móviles cuáles son sus multas o infracciones, así como recibir las notificaciones pertinentes

Sebbene questo programma si applichi a tutti i conducenti o gli automobilisti che sono stati arrestati da un ufficiale del traffico, ci saranno eccezioni nei seguenti casi:

1. Violazioni di telecamere e radar

2. Fotocamere fotocitiche

3. Telecamere a corsia limitata

4. Telecamere per autobus in corsie ristrette

5. Violazioni delle aree dei parchimetri

6. Sanzioni ambientali

Il capo del Ministero dell'Amministrazione e delle Finanze (SAF), Luz Elena González Escobar, ha indicato che gli sconti mediante pagamento tempestivo dipenderanno dal numero di giorni trascorsi tra l'infrazione e il pagamento degli automobilisti e dipenderanno dai seguenti parametri:

- Tra zero e 10 giorni dalla violazione: sconto del 90% con pagamento tempestivo.

- Tra 11 e 30 giorni dal reato: sconto del 50% con pagamento tempestivo.

- Dopo 30 giorni dall'infrazione: nessuno sconto.

Va notato che tutte le multe possono essere consultate tramite il seguente link: https://estrados.cdmx.gob.mx/ dove è possibile ricevere facilmente multe e infrazioni e ricevere anche notifiche pertinenti sulle violazioni del Regolamento Messico Trasporto urbano tramite e-mail e messaggio di testo.

Con las modificaciones al programa de Policía de Tránsito de la CDMX se podrá verificar si los oficiales que realizan las multas o infracciones están autorizados para hacerlo

Un altro cambiamento annunciato da Omar García Harfuch è l'implementazione del nuovo modo di emettere multe senza carta. Queste nuove regole entreranno in vigore da aprile e le multe verranno applicate solo tramite dispositivi mobili o elettronici. In questo modo, i cittadini riceveranno il link alla multa sul proprio cellulare e il pagamento verrà effettuato direttamente al governo CDMX.

Inoltre, è stato riferito che le seguenti cause per il trasferimento di un veicolo al corralón sono state eliminate dalle norme sul traffico della capitale:

- Auto con targhe straniere che sono state arrestate per aver commesso alcune violazioni.

- Guidare nella direzione opposta per le strade di Città del Messico.

- Quando il veicolo corre per le strade della città, ma la carta del traffico è scaduta.

- Effettuare riparazioni di veicoli su strade pubbliche.

- Quando la patente di guida non è valida.

