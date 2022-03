Castillo prima della sessione plenaria del Congresso: «Sono fedele ai miei impegni e ai miei valori, sono qui per il Perù»

Pedro Castillo è arrivato al Congresso della Repubblica per rispondere alle varie domande contro di lui, che lo hanno portato per la seconda volta a una proposta di posto vacante. Arrivato all'ora prestabilita e insieme al suo avvocato José Félix Palomino, il presidente si è rivolto al popolo per più di 10 minuti e ha respinto questa misura proposta dal parlamento.

«Sono qui per mostrare il mio massimo rispetto per lo Stato costituzionale e i suoi strumenti di controllo in linea con il discorso che vi ho tenuto il 28 luglio 2021. Continuerò a lavorare con tutte le mie forze per consolidare l'istituzionalità, frequento questa casa democratica per difendermi dall'ordine della mozione vacante del giorno, che fa una richiesta di posto vacante dal Presidente della Repubblica e in tal caso non parlo solo a voi membri del Congresso, ma attraverso di voi Mi avvicino e mi rivolgo ancora una volta al mio popolo soggetto alle regole della democrazia che hanno permesso a un insegnante rurale di diventare presidente e con l'onere della responsabilità e darò sempre la mia faccia al Paese», ha detto.